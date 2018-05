U srijedu je pljuskova bilo više na Jadranu, osobito u prvom dijelu dana, a u četvrtak će ih biti u unutrašnjosti. Vrijeme će u kopnenim krajevima do kraja tjedna biti nestabilno, a na Jadranu će biti sunčanije i stabilnije.

U četvrtak ujutro neće biti grmljavinskih pljuskova. Vrijeme će uglavnom biti sunčano i ugodno, uz temperaturu od devet do 15 stupnjeva u kopnenim krajevima i od 13 do 19 stupnjeva na Jadranu. Vjetar će diljem Hrvatske uglavnom biti slab.

U središnjoj Hrvatskoj od sredine dana bit će sve više oblaka vertikalnog razvoja, a gotovo cijelo poslijepodne i povremenih grmljavinskih pljuskova. Iako će vrijeme nestabilno, temperatura se neće previše mijenjati u odnosu na srijedu te će iznositi od 23 do 27 stupnjeva.

Drugi dio dana bit će nestabilan za Slavoniju i Baranju. Uz pojačan vjetar, bit će povremenih pljuskova i grmljavine, a najviša će temperatura iznositi 27 stupnjeva.

Vrijeme će u unutrašnjosti Istre, gorskim područjima i eventualno na riječkom području uglavnom biti nestabilno. Istovremeno, okolni otoci i obalna područja Istre poslijepodne će biti pretežno sunčani.

Slično će vrijeme biti i u Dalmaciji. U unutrašnjosti će biti nestabilno uz pljuskove i grmljavinu, a na obali i otocima tijekom dana će biti sunčano uz slab sjeverozapadnjak i zapadnjak.

Nema većih promjena po pitanju temperature mora, koja će uglavnom iznositi 20 ili 21 stupanj.

Iako će biti promjenjive naoblake, UV indeks će u cijeloj zemlji biti visok.

Do kraja tjedna u kopnenim krajevima vrijeme će ostati nestabilno. U petak će pljuskova biti već od jutra, i to najviše u sjevernijim dijelovima zemlje, a za vikend će doći do klasičnih poslijepodnevnih pljuskova.

Na Jadranu će do kraja tjedna biti sunčanije pa i stabilnije. Ipak, i ondje će povremeno doći do jačeg razvoja oblaka i lokalnih grmljavinskih pljuskova, pogotovo u nedjelju.

