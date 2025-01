Kakvo vrijeme možemo očekivati za vikend? Detalje donosi meteorolog Darijo Brzoja

Ciklona koja nam je donijela kišu već je i odmaknula dalje na istok. Nad našim krajevima sad vrlo kratkotrajno jača greben pa će atmosfera za vikend biti malo stabilnija.

Sve skupa, vrijeme će se sljedećih dana i brzo mijenjati, bez neke pretjerane drame, no uskoro ćemo se ponovno naći u dominantno jugozapadnom strujanju koje će se na vrijeme u našim krajevima odraziti prvo kroz osjetno višu, gotovo proljetnu temperaturu, zatim izmjenu oblaka i sunčanih razdoblja, te povremeno i kišu. E to je to više proljetno, nego zimsko vrijeme, karakteristično baš za veljaču koja nam je, evo skoro pred vratima.



Očekuje nas, u većini krajeva djelomice sunčano i uglavnom mirno jutro. Vrlo malo vjetra. U unutrašnjosti, mjestimice magla, ponegdje se može zadržati dio prijepodneva. Na sjevernom Jadranu promjenjiva naoblaka. Jugozapadni vjetar će zapuhati prvo u gorju, potom i na sjeverozapadu zemlje. Jutarnja temperatura, u kopnenom području oko 1, 2 stupnja, a na Jadranu između 5 i 10.



Djelomice sunčano očekuje nas i poslijepodne. Ovdje na zapadu sunčana razdoblja i promjenjiva naoblaka. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar, a temperatura bi mogla porasti i do 13, 14 stupnjeva.



Nakon maglovitog jutra, sunčanije vrijeme očekuje i Slavoniju i Baranju. Puhat će slab do umjeren vjetar s juga, a dnevna temperatura će biti između 8 i 12 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu isto djelomice sunčano, i to osobito u Lici, na Kvarneru i južnije u Istri. Dok sjevernije, oko Rijeke i u Gorskom kotaru uz promjenjivu naoblaku čak može pasti i poneka kap kiše. Zapuhat će, na moru slabo do umjeren jugo i južni vjetar, a u gorju poslijepodne jak jugozapadnjak. Temperatura će biti od 8 do 13 stupnjeva.



U Dalmaciji će sutra većinom prevladavati sunčano, osobito južnije u regiji. Vjetar većinom slab, prema otvorenom moru tijekom dana će zapuhati jugo. Temperatura ugodna, bit će uglavnom između 13 i 16 stupnjeva.

Tri dana kopno

Promjenjivo sa sunčanim razdobljima očekuje nas u drugom dijelu vikenda, ali i sljedećih dana. Kiše će biti uglavnom u gorju, prvo krajem nedjelje, a potom ponovno u utorak kad je moguća i drugdje. Puhat će umjeren, ponegdje, a posebno u gorju i jak jugozapadnjak uz koji će biti i osjetno toplije. Iznadprosječno za doba godine, kako to uz južinu obično i bude.

Očekujemo i 15-ak stupnjeva sljedećih dana. Naravno, ovakvo vrijeme nije ni biometeorološki sjajno, no s druge strane viša temperatura i sunčana razdoblja, nakon 7 dana sivila i hladnoće, ovdje na kopnu možda dobro i dođu. Bez obzira na južinu.

Tri dana more

Što se tiče Jadrana, isto, promjenjivo, sunčana razdoblja, i malo veća šansa za kišu, poglavito na sjevernom dijelu, prvo u nedjelju, a potom ponovno češće u utorak kad će biti rasprostranjenija i ponegdje obilnija. Puhat će umjereno i jako, u ponedjeljak moguće i olujno jugo. Temperatura se neće značajnije mijenjati, zadržat će se toplo.



Cijeli sljedeći tjedan vrijeme će biti promjenjivo, samo u prvoj polovici uglavnom i toplo, a potom hladnije.

