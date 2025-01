Frontalni poremećaj s kišnim oblacima u petak će odmicati dalje na istok. Iza njega u našim će krajevima tek prolazno ojačati polje povišenog tlaka. No, već u subotu prema nama će se pružati prednja strana doline vrlo prostranog ciklonalnog vrtloga s kojim će sa Sredozemlja stizati iznadprosječno topao zrak. U toj struji potkraj nedjelje sa zapada dolazi nam novi poremećaj, a s njime i malo vlažniji zrak.



U petak ujutro većinom oblačno, još ponegdje s kišom osobito na istoku i jugu zemlje. No, već prijepodne sa zapada slijedi razvedravanje. Vjetar većinom slab. Na većem dijelu Jadrana slab do umjeren sjeverozapadnjak, na jugu umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 1 do 5, na moru od 9 do 14 Celzijevih



Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, a vjetar slab. Najviša temperatura od 8 do 11 stupnjeva.



U istočnim predjelima djelomice sunčano, a vjetar većinom slab. Navečer uglavnom u dolinama rijeka mjestimice magla. Poslijepodne temperatura oko 9 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 7 do 11, na Jadranu oko 11, 12 stupnjeva.



U Dalmaciji promjenljivo sa sunčanim razdobljima - kojih će najviše biti na sjevernom dijelu, dok će prema jugu još ponegdje pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 13 do 16 stupnjeva.

Tri dana kopno

Sljedećih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i iznadprosječno toplo. Uglavnom u gorskom području povremeno kiša. U subotu ujutro mjestimice magla. Od kraja subote vjetrovito uz umjeren i jak jugozapadnjak.

Tri dana more

Na Jadranu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima ponegdje s prolaznom kišom, osobito na sjevernom dijelu u ponedjeljak. Od nedjelje vjetrovito s umjerenim i jakim jugom. I ovdje toplije od prosjeka.



U većem dijelu tjedna prevladavat će promjenljivo sa sunčanim razdobljima i iznadprosječno toplo. Povremeno će biti više oblaka uz prolaznu kišu i to većinom u gorskom području i na Jadranu osobito na sjevernom dijelu.

Pročitajte i ovo Podatci HZJZ-a Drastičan porast broja zaraženih: Na udaru su sve županije, skočio i broj umrlih

Pročitajte i ovo ograničavanje sloboda Europska komisija o postupanju Srbije: "Zabrinuti smo..."