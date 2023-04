Kakvo nas vrijeme očekuje u sljedećim danima u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV otkrio je meteorolog Nikola Vikić-Topić.

Kišovit, hladan i većinom oblačan ponedjeljak je iza nas. U većini zemlje posljednjih je dana hladnije od prosjeka, i tako će ostati tijekom prve polovine ovog tjedna, dok se u drugoj konačno nazire više sunca.



Još uvijek na nas utječe veliki visinski vrtlog u sklopu kojega kruži mnogo vlage. Taj će se vrtlog zadržati nad našim dijelom Europe i u utorak, a prati ga plitka ciklona s pripadajućom frontom u Sredozemlju koja polako odmiče od nas, ali još uvijek donosi nalete nestabilnosti.



U tim će uvjetima u utorak ujutro na kopnu biti oblačno, povremeno s kišom – moguća je svugdje, no najvjerojatnija je u Posavini i Lici. Na Jadranu više sunca, barem djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. No i ondje lokalno može pasti malo kiše, osobito na sjeveru Dalmacije.

Bura će biti nešto slabija nego u ponedjeljak – ujutro će u Dalmaciji puhati uglavnom umjerena, a u Primorju jaka, samo pod Velebitom i olujna, pa je i dalje na snazi meteoalarm.

Na kopnu će pak puhati slab do umjeren sjeverac. I posvuda će se zbog vjetra činiti svježe i hladno, hladnije nego što će pokazivati termometar – a to 12 stupnjeva na obali, 8 do 10 na kopnu, osim u Gorskom kotaru i Lici gdje će biti hladnije, oko 6.

U drugom dijelu dana će u središnjoj Hrvatskoj biti pretežno oblačno, ali uz djelomično razvedravanje pa će biti i sunčanih razdoblja. Ipak, lokalno još može pasti malo kiše.

Bit će pomalo vjetrovito, puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar pa će se na trenutke činiti svježe, iako će temperatura rasti do 16 stupnjeva.



U Slavoniji poslijepodne ostaje oblačno, povremeno uz kišu, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Veća vjerojatnost za kišu je i dalje duž Posavine te u Baranji i Srijemu.

Vjetar će biti slab, na zapadu prolazno i umjeren, a najviša temperatura 15, 16 Celzijevih stupnjeva.



U Istri i Primorju poslijepodne će biti više sunca nego ujutro – uglavnom djelomice do pretežno sunčano. A u Gorskom kotaru i Lici i dalje oblačno, i dalje uz povremenu kišu, iako će u tom drugom dijelu dana padati sve rjeđe i slabije.

Bura će na moru sredinom dana oslabjeti. Na otocima i u Istri će zapuhati maestral - dok drugdje i dalje ostaje slaba bura koja će zatim navečer, nakon 19 sati, ponovno jačati na umjerenu do jaku, osobito pod Velebitom. Temperatura će na obali biti oko 17, a u Gorskom kotaru i Lici 10, 11.



U Dalmaciji djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Lokalno će biti i pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti te na jugu, južnije od Splita – tamo je veća vjerojatnost za njih.

Tijekom dana će puhati umjeren maestral, a navečer ponovno okreće na umjerenu buru, uglavnom nakon 20 sati pa će tad biti malo svježije. Prije toga ugodno, oko 18 Celzijevih stupnjeva.

Sljedeća tri dana

U srijedu na kopnu još promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, povremeno uz malo kiše ili poneki pljusak. Zatim od četvrtka više sunca, uz malu do umjerenu naoblaku.

Puhat će uglavnom slab vjetar, sjevernih smjerova. Temperatura, u srijedu 8 do 16, u četvrtak i petak malo hladnije jutro, oko 5 stupnjeva, ali danju sve toplije, između 17 i 19, u petak lokalno i 20.

Na Jadranu idućih dana više sunca, bit će pretežno sunčano - samo u srijedu uz malu mogućnost za kraće lokalne pljuskove. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, danju maestral.

Samo će u četvrtak prolazno zapuhati jugo. Temperatura bez veće promjene, uglavnom od 12 ujutro do 19 stupnjeva poslijepodne.



Dakle, tjedan će biti promjenjiv. Imat ćemo i sunce i kišu, i svježinu i toplinu. No, općenito bismo mogli reći da će prva polovina tjedna biti oblačnija i svježija, češće uz kišu, dok će druga biti sunčanija i toplija.

