Kakvo nas vrijeme očekuje u danima vikenda, u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV otkrio je meteorolog Darijo Brzoja.

Promjenjiv i relativno topao, a na kopnu posebno i vjetrovit vikend: najčešće bez oborina. To bi ukratko bio rezime vremena za ova dva dana. Počekom sljedećeg tjedna malo sunčanije, a u drugoj polovici ponovno više oblaka. Sva skupa, pod zajednički nazivnik svih ovih dana ide - iznadprosječno toplo.

U nedjelju ujutro, oblaci će se najviše skupljati na Jadranu te u predjelima uz Jadran, poglavito u gorskoj Hrvatskoj. Pri tom ponegdje na sjevernom dijelu i u gorju može biti i malo kiše.

Bit će i sunčanih razdoblja, doduše češće u unutrašnjosti i na jugu, a više sunca općenito očekuje se i u drugom dijelu dana. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak i zapadnjak: u višem gorju su mogući i olujni udari, stoga i upozorenje.

Na moru tek slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, te jugo. Jutarnja temperatura, na kopnu od 4 od 9, na Jadranu većinom između 6 i 10 stupnjeva.

Poslijepodne, u unutrašnjosti uglavnom djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Puhat će umjeren i jak jugozapadni i zapadni vjetar koji će slabjeti prema kraju dana. Najviša dnevna temperatura, većinom od 15 do 18 stupnjeva.

Djelomice sunčano očekuje i Slavoniju i Baranju. Jak zapadni vjetar okretat će na sjeverozapadni i slabjeti. Temperatura, isto većinom od 15 do 18 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u nedjelju će biti promjenjivo do pretežno oblačno, a mjestimice će biti šansi i za malo kiše. Vjetar s juga i jugozapada na moru, s jugozapada i zapada u gorju, a u višim predjelima jaki i olujni udari. No slabjet će. U gorju najčešće 9 do 14, a na Jadranu od 12 do 15 stupnjeva.

U Dalmaciji će se izmjenjivati sunce i oblaci, više sunčanih razdoblja izgledno je južnije i prema otocima. Sjevernije i u zaleđu tijekom dana stoji mala mogućnost za kap kiše. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i jugo: temperatura oko 15 stupnjeva.

Sljedeća tri dana

U prvoj polovici sljedećeg tjedna očekuje nas djelomice sunčano te i dalje iznadprosječno toplo vrijeme. Više oblaka, povremeno bit će uglavnom u gorskoj Hrvatskoj. U utorak uz jugozapadnjak najtoplije i vjerojatno od svih dana najsunčanije.

Jadran će početkom tjedna obilježiti u prvom redu mirno vrijeme. Nije baš uobičajeno da na moru ništa ne puše, a vjetar će idućih dana biti prava rijetkost. To nosi svoje dobre i loše strane.

U ponedjeljak će na većem dijelu Jadrana prevladavati sunčano, pa će biti ugodno, a u utorak i srijedu na sjevernom dijelu više oblaka, moguća je magla, a rijetko i malo kiše. Temperatura se neće značajnije mijenjati, bit će toplo.

Toplina će se nastaviti i u drugoj polovici tjedna, no ipak će biti malo svježije nego u prve dane. Očekuje se i nešto promjenjivije te oblačnije vrijeme, a sve skupa neke ozbiljnije promjene bar do idućeg vikenda ne bi trebalo biti.

