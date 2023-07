Stiže jače pogoršanje vremena: Meteorolog Nikola Vikić-Topić donosi sve detalje

Nakon dva sunčana i vruća dana, uskoro nam slijedi nova promjena. U utorak stiže jače pogoršanje koje će zahvatiti velik dio zemlje, a nosi ga hladna fronta sa sjeverozapada Europe.

Od jutra će biti promjenjivo oblačno i nestabilno. U Istri, na Kvarneru, u gorju te u središnjoj Hrvatskoj već su mogući pljuskovi, dok će u Slavoniji i Dalmaciji biti više sunca i tamo prijepodne ostaje većinom suho.

Posvuda će biti prilično vjetrovito – u Dalmaciji uz umjereno do jako jugo, a na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti jugozapadnjak. Najniža temperatura od 19 do 21, na obali od 25 do 29. Tamo gdje ne bude pljuskova brzo će rasti, te postati vruće i sparno.

Vrijeme tijekom dana

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj bit će još oblačnije i nestabilnije. Sve je veća vjerojatnost za pljuskove, koji će ponegdje biti jače izraženi, uz povećanu mogućnost za nevrijeme s olujnim vjetrom i tučom.

Vjetar će poslijepodne i navečer okrenuti na sjeverne smjerove i temperatura će se osjetno spustiti, pa će navečer biti svježe, a prije tih pljuskova, sredinom dana, sparno, između 25 i 30 stupnjeva.

U Slavoniji u prvom dijelu poslijepodneva još većinom sunčano, vruće i sparno, od 28 do 34 Celzijeva stupnja. Puhat će umjeren i topao jugozapadni vjetar. Zatim će postupno stizati sve više oblaka, pa je sve veća mogućnost za pljuskove.

Može ih biti rano popodne, no vjerojatniji su kasno popodne i navečer kad može biti lokalnog nevremena. Vjetar će okrenuti na sjeverne smjerove i prolazno ojačati.

U Istri, Primorju i gorskoj Hrvatskoj bit će promjenjivo oblačno. Bit će sunčanih razdoblja, ali često i pljuskova, a postoji i velika vjerojatnost za kraće, ali jače nevrijeme, osobito na sjeveru Istre, u zaleđu Rijeke te u Gorskom kotaru.

Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar. Temperatura na obali bit će oko 30, a u gorju od 25 do 27 stupnjeva. Navečer će biti hladnije, uz buru i tramontanu.

Dalmacija će biti najsunčaniji dio Hrvatske, međutim i ovdje su mogući lokalni pljuskovi, grmljavina, pa i nevere, osobito u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima na sjevernom i srednjem dijelu. Puhat će jako jugo koje će na sjevernom dijelu popodne okrenuti na jaku tramontanu. Maksimalna će temperatura biti oko 33.

Sljedeća tri dana

I u srijedu u unutrašnjosti će biti promjenljivo i nestabilno, često s kišom i pljuskovima, a osjetno će i zahladnjeti – najviša će temperatura biti oko 22, što je desetak stupnjeva hladnije nego danas. Zatim, u četvrtak i petak slijedi stabilizacija vremena, bit će pretežno sunčano i sve toplije. U petak će temperatura ponovno biti oko 30 stupnjeva.

Na Jadranu će u srijedu biti promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove. Puhat će jaka i olujna tramontana i bura, pa će biti malo svježije i ugodnije. U četvrtak i petak bit će sunčano, sa slabijim vjetrom. Tad će ponovno biti vrlo toplo, ponegdje i vruće, no znatno manje vruće nego posljednjih dana, najviše oko 30 stupnjeva.

Dakle, u utorak je opet velika vjerojatnost za lokalna nevremena. Ponajprije u Istri, na Kvarneru, u Gorskom kotaru i središnjoj Hrvatskoj, a kasnije poslijepodne te navečer i u Slavoniji i sjevernoj Dalmaciji. Mogući su izraženiji pljuskovi, jak do olujan vjetar, ali i tuča, koja u kopnenim krajevima ponegdje može biti velikog zrna.

