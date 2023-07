Nevrijeme stvarno nije vrijeme za biti na moru, a iz Lučke kapetanije upozoravaju: ''Tri su ključne stvari''

Sergej Gladović iz Lučke kapetanije Split je koordinirao akciju spašavanja kada je u obalu na Braču udarila brodica. Gladović je rekao za Dnevnik Nove TV da su poziv o tom događaju dobili u subotu u 20:15.

"Brodica duga 14 metara se nasukala i bacilo ih je na hridi. Na njoj je bilo pet stranih državljana i domaći skiper. Među njima je bilo i djece. Skočili su u more. U blizini je bila brodica koja ih je odvela u uvalu Lučice gdje su ih preuzeli prijatelji. Naša brodica je u roku 15 minuta isplovila i prihvatila skipera. Nije bilo ozlijeđenih", opisao je Gladović.

"To je najgora situacija - napuštati brod skokom u more. Sad je more toplo, ali dolazi o hipotermije. Brodica se napušta u zadnjem momentu baš zbog pothlađivanja. Srećom što je bila još jedna brodica koja im je pomogla", reklao je Gladović.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić ga je upitala što bi savjetovao građanima koji se tijekom nevremena nađu na moru. "Po stoti put: pratite vremenska upozorenja. Čim se zacrni - maknite se u prvu zaštičenu uvalu. Bacite sidro i držite motore u pripravnosti da možete voziti", apelira.

Kaže da se većina ljudi drži tih savjeta. Što se tiče party - brodova, Gladović kaže da svi imaju dozvole i točno koliko mogu ukrcati putnike. "Sve je ostalo na zapovjedniku", zaključio je Gladović.

