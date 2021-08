S krajem tjedna i hladnom frontom sinoć je završio toplinski val i vrućine pa je danas još samo na jugu Jadrana bilo 30 do 33. Vremensku prognozu donosi Ana Bago Tomac.

U ostatku zemlje poprilično svježije, osobito u unutrašnjosti, a sutra i u srijedu temperature će ponovno porasti, no ne više na onako visoke. U četvrtak nova runda pljuskova i to u cijeloj zemlji, u dosta područja moguće je i jače nevrijeme s puno kiše, a sutra samo manje nestabilnosti i to u Istri i u središnjoj Hrvatskoj.

Sutra sunčano pod utjecajem polja visokog tlaka, ali novi poremećaj i ova hladna fronta zahvatit će nas u noći sa srijede na četvrtak!

Ujutro zbog hladnije i ponegdje vedre noći moguća je kratkotrajna magla, osobito u središnjem i gorskom dijelu, a u Slavoniji i koja kap kiše. Na Jadranu sunčano, ali na sjevernom dijelu ujutro povećana naoblaka, a vjetar slab. Poslijepodne promjenjiva naoblaka, a ovdje na sjeverozapadu područja moguć je i kratkotrajni pljusak i grmljavina. Temperatura malo viša u odnosu na današnju, od 26 do 28.

Na istoku pretežno sunčano, a uz prolazno više oblaka mogući su poslijepodnevni kraći pljuskovi - osobito oko Papuka. Također malo toplije, između 27 i 30.

Nestabilno uz povremene pljuskove ostat će i sutra u Istri, Rijeci i Gorskom kotaru. Nakon umjerenog jugozapadnjaka navečer će zapuhati jugo koje će u srijedu jačati.

Manje vruće sutra i u Dalmaciji, a prolazno uz više oblaka rijetko su mogući i pljuskovi, osobito u ovom južnijem dijelu.

U moru je većinom između 25 i 27 stupnjeva, jedino je na postaju Zadar danas izmjereno 24 stupnja

Sutra prvi dan i u kojem će UV indeks u cijeloj zemlji biti visok, čak i na jugu. Dodajmo i da će biometeorološke prilike biti povoljne, najviše zbog ugodnijih temperatura, i noćnih i dnevnih

U srijedu će već biti vrlo toplo ili vruće, prevladavat će sunčano, ali samo do četvrtka kad će nas opet zahvatiti promjena vremena uz koju su moguće i grmljavinske oluje ili čak jače nevrijeme! U petak smirivanje i razvedravanje, ali još može biti i pokojeg pljuska!

Na Jadranu u srijedu sunčano, ali u četvrtak i ovdje nestabilno uz jače grmljavinske pljuskove, moguće je i nevrijeme i obilna kiša! U ovoj promjeni pljuskova će biti i na južnom dijelu, a na sjevernom su mogući i u petak. U srijedu vruće, ali u četvrtak svježije.

Sutra i u srijedu opet sunčanije i postupno toplije, ali ne više onako vruće kao protekli tjedan.

