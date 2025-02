Kada stiže toplije vrijeme? Detalje otkriva meteorolog Nikola Vikić-Topić

Stabilizira se polako atmosfera, tlak zraka raste. Na nas sve jače djeluje ova velika anticiklona sa zapada Europe. Međutim, iznad Hrvatske ima još dosta vlage zbog velike ciklone iz Afrike, ali i sporog udaljavanja fronte koja nam je posljednja dva dana donijela puno kiše. Zato ćemo i u subotu imati još dosta oblaka.



Prijepodne će biti pretežno do potpuno oblačno. Najoblačnije u Gorskom kotaru i Lici gdje će biti malo susnježice i snijega, zatim u središnjoj Hrvatskoj i Posavini gdje je moguća povremena, slaba kiša.Na Jadranu će biti i kraćih sunčanih razdoblja, osobito na sjeveru, ali u Dalmaciji uz lokalne pljuskove. Sjevernije od Šibenika, puhat će bura, a južnije – jugo. I oboje će jačati na umjereno.

Najniža jutarnja temperatura na kopnu će biti od 1 do 3 Celzijeva stupnja, a na obali od 6 do 10.



I u drugom dijelu dana u središnjoj će Hrvatskoj biti pretežno oblačno, no kiša će biti vrlo rijetka pojava, i sa sjevera će se ipak polako razvedravati, pa su kasno popodne moguća i sunčana razdoblja, osobito u Zagorju i Međimurju. Sjeveroistočni vjetar će popodne malo ojačati, puhat će slabo do umjereno pa će se činiti hladnije. Najviša će temperatura inače biti 8, 9 stupnjeva.



I u Slavoniji, Baranji i Srijemu sutra će biti pretežno oblačno. Pri tome će više oblaka biti duž Posavine, pa tamo može pasti i malo kiše. S druge strane u zapadnoj Podravini će se kasno popodne ukazati i malo sunca. I ovdje će zapuhati slab sjeveroistočnjak zbog kojeg će se činiti hladnije, iako će temperatura biti oko 9 stupnjeva.



U Istri i Primorju poslijepodne će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Puhat će umjerena do jaka bura, i ona će prema večeri jačati. Pod Velebitom su mogući olujni udari. Zbog bure će biti hladno, iako će temperatura rasti do vrijednosti između 10 i 13 Celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici cijeli dan ostaje oblačno. Mjestimice će biti malo susnježice i snijega, ali poslijepodne rjeđe nego ujutro. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, uz temperaturu između 2 i 4.



U Dalmaciji će i u drugom dijelu dana biti pretežno oblačno, samo uz malosunčanih razdoblja. I dalje je moguća lokalna kiša, ali i kraći pljuskovi. Najveća vjerojatnost za to je na srednjem dijelu, između Šibenika i Pelješca. Bura će se širiti prema jugu i malo jačati. Puhat će uglavnom umjereno, samo ponegdje i jako.Temperatura će na obali biti između 13 i 15, a u unutrašnjosti oko 10.

Tri dana kopno

U nedjelju ćemo na kopnu imati puno više sunčanih razdoblja nego u subotu, a danju će biti i toplije, ponovno iznad 10 stupnjeva. Zatim se početkom sljedećeg tjedna nastavlja sunčano vrijeme, bit će i pretežno vedro, uz hladna jutra, ali sve toplije dane.

Tri dana more

I na Jadranu će se sljedećih dana moći uživati u obilju sunca. Ali treba računati na to da će biti pomalo hladno jer će bura ojačati - u nedjelju će puhati umjereno do jako, pod Velebitom s olujnim udarima. No zato već u ponedjeljak slabi, što će pratiti zatopljenje pa će novi tjedan biti ugodniji.



Dakle, vrijeme se polako popravlja. Za vikend ćemo već imati više sunca, no u subotu lokalno i još malo kiše. Na obali će ponovno jačati bura. Puhat će umjereno do jako. I posvuda će još biti pomalo svježe i hladno, a onda sljedeći tjedan ide jaki porast temperature. Moguće je da dođemo i do dvadeset stupnjeva.

