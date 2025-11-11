Magla na kopnu, sunce na obali! Promjena vremena nazire se uoči vikenda, meteorolog otkriva detalje

Stabilno je i dalje u južnoj i centralnoj Europi. Greben jedne anticiklone proteže se od Afrike preko nas, gotovo do Baltika. I mnoga su tu kopnena područja pod maglom i niskim oblacima, dok je oko Sredozemlja i Jadrana sunčano. Ali, nazire se pogoršanje – nad Atlantikom se rađaju fronte, koje će krajem tjedna stići do Hrvatske.

Srijeda još bez veće promjene. Na obali prijepodne sunčano, pa i pretežno vedro. Puhat će samo slab burin, tako da će od jutra biti ugodno, od 9 na sjeveru do 11 Celzijevih stupnjeva na jugu. U unutrašnjosti potpuno druga slika vremena – ponovno maglovito, sivo i hladno, pravo jesensko vrijeme. Pri tome lokalno može biti i slabe rosulje. Temperatura od -1 do 3.

Još jedan dan zaredom magla i niski oblaci dugo će se zadržavati u središnjoj Hrvatskoj. Moguća su samo kraća sunčana razdoblja u popodnevnim satima, i to ponajprije u Zagorju, uz granicu sa Slovenijom. Temperatura će uglavnom biti od 5 do 8 Celzijevih stupnjeva. Navečer ponovno gusta magla.

Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu – magla će se prijepodne polako izdići u niske oblake. I tako će ostati cijeli dan – oblačno. Samo rijetko će se uspjeti probiti malo sunca. Temperatura će biti između 6 i 9, a zatim navečer i ovdje ponovno magla.

U Istri i Primorju sunčano, s time da će poslijepodne biti malo više oblaka nego ujutro. Samo će nakratko zapuhati slab maestral. Temperatura kao i danas, oko 17 Celzijevih stupnjeva. U gorju će ujutro često biti magle, osobito po kotlinama Like, no ona će se oko podneva rasplinuti, tako da će poslijepodne biti sunčanije, a i toplije nego u nizinama kopnene Hrvatske – bit će od 10 do čak 15 stupnjeva.

U Dalmaciji još jedan sunčan, pretežno vedar i ugodan dan. I ovdje će oko podneva prolazno zapuhati slab do umjeren maestral, uz najvišu temperaturu od 16 do 19.

Prognoza za iduća tri dana

Još će u četvrtak na kopnu biti dugotrajne magle i niskih oblaka uz svježije vrijeme. Zatim će u petak biti manje magle, ranije će se razvedriti, imat ćemo više sunca, pa će biti i osjetno toplije. No to je u stvari najava promjene. Stiže južina, u subotu će se naoblačiti visokim oblacima, tako da će biti djelomice sunčano te vjetrovito i još toplije. Temperatura će se približiti 20 stupnjeva. Još uvijek bez kiše.

U Dalmaciji će u četvrtak i petak biti većinom sunčano, a u Istri i Primorju oblačnije, i već može pasti malo kiše, a ujutro je lokalno moguća i magla. U petak popodne će okrenuti na jugo. Zatim će se u subotu naoblačiti duž cijele obale, jugo će ojačati na umjereno, i na sjeveru je tad veća vjerojatnost za povremenu kišu. Temperatura još ostaje između 11 i 18.

U svakom slučaju, sljedeća dva dana imat ćemo slično vrijeme kao u ponedjeljak. A onda od petka polako i postupno kreće promjena. Magla će biti rjeđa i kraća. Zatoplit će. Na moru zapuhati jugo. I sve je to najava pogoršanja koje nam stiže u nedjelju kad će zahladiti, uz kišu, a na obali i buru. Ipak, čini se da će i to zahladnjenje biti kratkog vijeka.