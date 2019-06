U drugom dijelu nedjelje bit će grmljavinskih pljuskova, ponegdje i jakog nevremena praćenog tučom i jakim udarima vjetra. Idući tjedan počet će zato manje vrućim vremenom, a na Jadranu će sutra i u ponedjeljak puhati i jaka bura.

U nedjelju će još biti vruće i sparno u cijeloj zemlji, ali gotovo sve krajeve, osim srednjeg i južnog Jadrana, poslijepodne će zahvatiti nagla i burna promjena vremena uz koju će biti puno grmljavinskih pljuskova, moguće i jače olujno nevrijeme praćeno tučom i jakim udarima vjetra. Temperatura će se i u nedjelju, prije tih pljuskova, popeti do 35 stupnjeva, a navečer osvježenje, na sjevernom dijelu Jadrana zapuhat će i jaka bura!

U nedjelju poslijepodne polje visokog tlaka povlači se na istok, a nama se približava hladna fronta uz koju će navečer biti naglih i burnih promjena vremena.



Ujutro, kao i prethodnih dana, čeka nas sunčano i toplo. I tijekom dana će ostati vruće i sparno, ali od sredine dana i osobito navečer bit će i grmljavinskih pljuskova, ponegdje i jačeg nevremena uz tuču i jake udare vjetra.

Rashladit će nas i umjeren sjeveroistočnjak, no tijekom dana temperatura će se opet popeti i do 32.



Sunčano te i dalje vruće i sparno vrijeme prevladavat će na istoku zemlje gdje su pljuskovi mogući tek navečer, a također postoji i mogućnost za jače grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom. Temperatura i u nedjelju najviše do 34 stupnja.



Na obali će više manje ostati sunčano i vruće, ali u unutrašnjosti Istre, na riječkom području i osobito u Gorskom kotaru i Lici poslijepodne nestabilno uz grmljavinske pljuskove. Moguće je i neko jače nevrijeme s puno kiše, jakim vjetrom, moguće i tučom. Navečer će zapuhati i jaka bura s olujnim udarima.



Na južnom dijelu Jadrana ostat će sunčano i vruće kao i prethodnih dana, samo su u zaleđu mogući grmljavinski pljuskovi. Na sjevernom dijelu navečer će zapuhati i umjerena do jaka bura.



Temperatura mora posljednjih dana naglo je porasla. U subotu je kod Dubrovnika izmjereno čak 26 stupnjeva, dok je u većini Jadrana između 22 i 24, znači ugodno za kupanje.



Iako će biti oblaka i pljuskova, uv indeks i sutra će biti vrlo visok u cijeloj zemlji.



Sljedećih dana, ako ništa drugo, smanjit će se visoke temperature od 34, 35 stupnjeva, no to će nam značiti I povratak grmljavinskih pljuskova još u ponedjeljak i utorak, moguće i izraženijih.



Na Jadranu se vrijeme neće previše mijenjati osim što će još u ponedjeljak podno Velebita puhati na udare olujna bura. Nakon toga opet sunčano i vruće uz umjeren maestral.