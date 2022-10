Vrijeme će biti toplije od prosjeka, dok sredina mjeseca ne donosi značajno odstupanje. Vremensku prognozu donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Rujan je donio zamjetnu, u nekim krajevima i ekstremnu količinu oborina. I to nakon višemjesečne suše. S prvim ovosezonskom kišama, stigle su poplave: što riječne, što one gradske bujične.

Kišovito i svježe vrijeme sad ostavljamo iza sebe, listopad nam nosi, u prvom redu toplije, ali čini se i više suho vrijeme.

Prema mjesečnoj prognozi, topliji od prosjeka bit će prvi i četvrti tjedan listopada, dok nam sredina mjeseca ne donosi značajno odstupanje od nekih uobičajenih vrijednosti. Oborine će biti manje, poglavito u prvom tjednu, ovom koji nas čeka iza ugla.

Stabilnije i uglavnom suho te u konačnici toplije vrijeme stiže nam kao posljedica jačanja anticiklonalnog grebena sa zapada. Doduše, u blizini će u početku biti i nekih frontalnih sustava, no dosta oslabljenih u ovom visokom tlaku uz guranje toplije zračne mase sa Sredozemlja.

Evo što to zapravo znači za vrijeme kod nas: u prvom redu, više suho i svakako sunčanije. U nedjelju će u kopnenim krajevima biti uglavnom djelomice sunčano, a na Jadranu već i pretežno vedro.

Na kopnu ujutro mjestimice magla.

Na moru malo bure, uz obalu, a prema otvorenom moru zapadnjak i sjeverozapadnjak.

Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 20 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj i poslijepodne djelomice sunčano, prema kraju dana i u noći na ponedjeljak uz prolazno više oblaka, možda i kap kiše na sjeveru. Vjetar slab, a danju i toplo uz temperaturu od 21 do 23 stupnja.

Slično i u Slavoniji i Baranji. Prvo dijelom vedro, potom prolazno povećana naoblaka. Navečer, rijetko malo kiše. Temperatura će biti oko 22, 23 stupnja.

Barem djelomice sunčano bit će u gorskoj Hrvatskoj, na sjevernom Jadranu sutra i pretežno vedro. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a temperatura će biti od 22 do 24 stupnja. I u gorju toplo, često oko 20.

U Dalmaciji u nedjelju također pretežno sunčano, uz sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura očekuje se od 22 do 25 stupnjeva.

More nije prehladno, ali više ni jako toplo. Oko 20, 21 stupanj na većini mjernih mjesta, idućih dana uz stabilno, suho i najvećim dijelom sunčano vrijeme.

I u kopnenim krajevima zadržat će se ugodno i djelomice sunčano idućih dana. Malo svježije početkom tjedna, no onda opet toplije. Jutra naravno primjereno listopadu, mjestimice uz maglu i nižu temperaturu, no danju zato idemo preko 20. Za boravak na otvorenom preporučamo slojevitu odjeću, ako ste cijeli dan vani svlačit ćete se i oblačiti, jer - to je to vrijeme u godini. U ponedjeljak prijepodne, malo kiše je moguće, no potom kišobrane spremamo u ormar, bar do nedjelje.

Na Jadranu će prevladavati sunčano te će biti toplo. Osobito sredinom dana i poslijepodne kad temperatura može i do 25. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. U srijedu vjetar slab, pa je mjestimice moguća jutarnja magla. Stabilno, ugodno, pred nama su lijepi dani rane jeseni.



