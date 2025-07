Petračev odvjetnik: "Istraga se bliži kraju. Ovo je bio trenutak u kojem je bilo razumno to napraviti"

Hrvoje Petrač dobrovoljno se predao hrvatskim pravosudnim tijelima, ekskluzivno je doznao Dnevnik Nove TV.

Bio je nedostupan nekoliko mjeseci i u bijegu nakon razotkrivanja afere Mikroskopi u kojoj je uhićen, a potom i smijenjen bivši ministar zdravstva Vili Beroš, ali i Petračev sin Novica, poduzetnik Saša Pozder i liječnici Krešimir Rotim i Goran Roić.

Kamere Dnevnika Nove TV jedine su snimile dolazak Hrvoja Petrača u Remetinec. S njim je stigao odvjetnik Ljubo Pavasović Visković. Procedura već traje, a spominje se nagodba.

Više detalja o svemu donosi reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić.

"Vrlo jednostavno, istraga se bliži kraju. On je već prije nekoliko mjeseci najavio da će doći i da će se predati tijelima Republike Hrvatske. To smo danas po dogovoru i napravili i on je sada u Remetincu", rekao je odvjetnik i dodao: "Ovo je bio trenutak u kojem je nekako bilo razumno to napraviti."

Odluka je, kaže, njegova.

Je li točna informacija da se Hrvoje Petrač nagodio i da je riječ o tri godine i devet mjeseci zatvora, odvjetnik nije potvrdio ni dematnirao.

"U ovom slučaju još uvijek nije podignuta optužnica. Morate znati da se prema zakonu nagađati može tek kada optužnica bude podignuta. Dakle, ukoliko se podigne optužnica, tada eventualno možemo razgovarati i uopće razmišljati o tome. U ovom trenutku ne mogu vam potvrditi da je došlo do bilo kakve nagodbe", objasnio je Ljubo Pavasović Visković.

Petračev odvjetnik još je rekao: "Što ćemo mi napraviti, kako ćemo se braniti, kakve ćemo odluke donostiti, to je ipak nešto što ćete morati prepustiti nama dvojici".

U petak ili subotu, a najkasnije u ponedjeljak Hrvoje Petrač će biti prvi put ispitan.

"Petrač je takva osoba da sasvim sigurno svojom obranom neće štetiti nikom drugom. A o drugim detaljima ne mogu govoriti jer je istraga sama po sebi tajna", rekao je odvjetnik Ivani Kopčić.

Što se tiče Petračevih sinova i utjecaja na njega, Pavasković Visković to je opovrgnuo.

"Svaka osoba za sebe donosi odluku. Bilo u obrani, bilo u nagodbi, ili u nečem trećem. Svako donosi odluke sam za sebe. Međutim, naravno da te odluke mogu ili ne moraju imati reperkusije na nekoga drugoga. Sasvim sigurno Petrač neće donositi odluke koje će ugrožavati nekoga drugoga", zaključio je Petračev odvjetnik.

Objasnio je da je nadležnim tijelima, onima koji su izdali tjeralicu i zatražili istražni zatvor, javio na vrijeme da će se njegov klijent predati.

Ponovio je i da ne može ni potvrditi ni opovrgnuti razgovor o nagodbi.

"Sada smo u fazi u kojoj se o nagodbi ne razgovara. Sada vi ne možete sklopiti nagodbu s USKOK-om ili DORH-om. To se može tek kada bude podignuta optužnica", naglasio je.

Ivana Kopčić, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Ljubo Pavasović Visković nadalje je komentirao i da nikome nije ugodno ući u istražni zatvor: "Kako funkcionira ne znam, o tome ne mogu govoriti. Međutim, radi se o ozbiljnoj osobi i siguran sam da će on s tim izaći na kraj."

Optužnica bi, prema saznanjima Pavasovića Viskovića, trebala biti podignuta tijekom srpnja.

Što se tiče toga osjeća li se Petrač krivim, odvjetnik je rekao: "U istrazi se o tim stvarima ne može govoriti. Mi ćemo ovih dana imati prvo ispitivanje tijekom kojeg će se on očitovati. Kakvo će to očitovanje biti je nama zabranjeno reći prema zakonskom rješenju."

Zalagat će se za to da obrana bude vrlo kratka, kazao je, ali i dodao da će o tome odlučiti sam Petrač.

S obzirom da cijela priča ima i političku konotaciju s obzirom da je u nju uključen i bivši ministar zdravstva Vili Beroš, odvjetnik je istaknuo: "Siguran sam da gospodin Petrač neće zaboraviti voditi računa niti o svojim interesima niti o svom obrazu."

Na pitanje boji li se političkog utjecaja na proces, rekao je: "Ja vam ne volim politizirati kaznene procese. Sasvim sigurno su postupci ovakve vrste opterećni stanovitim političkim utjecajem. naravno, ne u smislu da bi netko nazivao nekoga, nego su jednostavno očekivanja javnosti takva i trebaju biti ozbiljna očekivanja. Međutim, suci su ljudi koji ozbiljno sude i ukoliko bi se netko zbog političkog općeg utiska odlučio za ovakvu ili onakvu odluku, bio bi loš sudac i loše bi radio svoj posao. Tako da ne mislim da će imati reperkusije te vrste."