I dalje štedimo na grijanju! Detalje otkriva meteorolog Darijo Brzoja

Ako ovih dana osjećate manjak energije, umor, lošije raspoloženje ili čak promjene raspoloženja, moguće je da je to i zbog čestih promjena vremena. I ova neuobičajena toplina, osobito u kombinaciji s južinom, može nas činiti razdražljivima.

U tom kontekstu, nažalost, i idućih nekoliko dana vrijeme će se više puta promijeniti, ovaj tjedan u nešto blažoj varijanti, ali i dalje će to biti raspon od sunčanih razdoblja do oblaka i kiše. Samo, s manjom snagom. Sve skupa, malo svježije, no i dalje iznad prosjeka i za studeni neobično toplo. U utorak će vrijeme biti dosta šaroliko, s kišom osobito krajem dana na jugu zemlje.

Najviše suha vremena očekuje se na sjeveru zemlje i u središnjoj Hrvatskoj. Bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Oblačnije na Jadranu, te u predjelima uz Jadran, poglavito na sjevernom dijelu te u gorju gdje svih ovih dana, gotovo stalno postoje uvjeti, barem za slabu, povremenu kišu. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a na moru i južni vjetar te jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 6 do 11, a na moru od 12 do 17 stupnjeva.

Pročitajte i ovo Slučaj Agrokor Todorić se obratio javnosti nakon pada ključnog vještačenja: "Sve im se srušilo"

Sredinom dana i poslijepodne, i ovdje na zapadu zemlje, promjenjiva naoblaka, neće biti stabilno pa ne možemo isključiti mogućnost i za malo kiše ponegdje. Prema večeri smanjenje naoblake. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti oko 17, 18 stupnjeva.

Vjerojatnost za kišu u Slavoniji i Baranji nešto je ipak veća, osobito u drugom dijelu dana i prema večeri. Uglavnom će se zadržati promjenjivo oblačno, uz jugozapadnjak i temperaturu od 16 do 19 stupnjeva.

Jugozapadna struja sjevernom Jadranu i gorskim krajevima naše zemlje već danima, da ne kažem tjednima nosi isti tip vremena. Tako će se ovo promjenjivo, povremeno s kišom nastaviti, uz tek kraće prekide i sunčana razdoblja. I sutra južina, osobito na moru. Temperatura u gorju oko 14, a na sjevernom Jadranu od 17 do 20 stupnjeva.

I u Dalmaciji u utorak promjenjivo, povremeno s kišom, osobito prema večeri kad može biti i pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno uz pojačan vjetar i obilniju oborinu. Većinom će puhati jugo i jugozapadnjak, no uz prolazak atmosferskog poremećaja vjetar će mijenjati smjer na sjeverozapadni. Temperatura, uglavnom između 18 i 22 stupnja.

Tri dana kopno

U srijedu postupno razvedravanje, u unutrašnjosti će prevladavati sunčano, najvećim dijelom, samo u gorju u početku oblačnije. Najviše sunca zapravo očekujemo u srijedu, negdje od sredine dana. Dobar dio četvrtka isto ne izgleda loše, no tijekom dana će se ipak postupno skupljati oblaci. U srijedu će prolazno zapuhati sjeverac. U četvrtak potom ujutro dosta hladnije uz maglu i ponegdje mraz: zatim će jugozapadnjak najaviti novu jaču promjenu koja nam stiže u petak. Pred vikend posvuda kiša, pljuskovi i grmljavina.

Tri dana more

I na Jadranu u srijedu postupno razvedravanje uz sjeverozapadnjak, prvo na sjevernom dijelu. Bit će to za Istru i Kvarner, a poglavito riječko područje jedan kratki sunčani predah prije nego se u četvrtak krenu nakupljati novi oblaci. Neće proći dugo prije nego krajem dana i u noći na petak opet krene kiša, a u petak onda i pljuskovi praćeni grmljavinom koji će duž Jadrana biti izraženiji, a oborina pri tom obilnija. Od četvrtka ponovno i južina: a u petak će vjetar na moru dodatno pojačati.

Sve skupa, i ovaj tjedan izgleda: red sunca, red oblaka. I dalje štedimo na grijanju, najmanje do nedjelje, kad se očekuje još jedna runda oborina. Postoje i neke naznake za snijeg u gorju u tom slučaju, no daleko je to još i vrlo nepouzdano za pravu prognozu. Ispred nas je prvo promjenjiv utorak i većinom sunčana srijeda.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.