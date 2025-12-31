Prvi dani nove godine donose hladnije vrijeme: Gdje će biti snijega otkriva meteorolog

Sunčano i hladno vrijeme uvodi nas u novo ljeto. U srijedu su mnogi uživali u tradicionalnom ispraćanju stare godine, a uz toplu odjeću, nema prepreke ni za nastavak slavlja u dočeku nove. Vrijeme je pod prevladavajućim utjecajem grebena anticiklone, a tek manja količina vlažnog, nestabilnog zraka u našoj blizini u noći na četvrtak, ponajprije na istok zemlje može donijeti i poneku pahulju. I u četvrtak nas očekuje barem dijelom vedro i hladno vrijeme, no prema večeri će se situacija mijenjati. Kraj tjedna donosi nestabilnosti i oborine.



Prvo jutro u 2026. bit će djelomice ili pretežno sunčano, te dosta hladno. Na snazi je zbog niske temperature za gorsku Hrvatsku i unutrašnjost Dalmacije Meteoalarm i upozorenje na umjerenu opasnost od hladnog vala koje vrijedi i za srijedu navečer. Minimalna temperatura u tim krajevima se može spustiti ispod -7 stupnjeva. Drugdje u unutrašnjosti će biti između -5 i 0, a duž obale i na otocima od 0 do 5. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar uz koji će tijekom dana sve više pritjecati topliji zrak pa će kasnije biti manje hladno.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj najvećim dijelom prevladavati sunčano, dok se krajem dana očekuje porast naoblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, temperatura, od 5 do 8 stupnjeva.



Osjetno manje hladno nego posljednjih dana stare godine će biti i u istočnim predjelima naše zemlje. Tijekom dana sunčana razdoblja, jugozapadni vjetar i temperatura oko 7 stupnjeva.



Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, bit će nešto sunca, ali će se sve više skupljati i oblaci najavljujući promjenu. Prema kraju dana lokalno već može biti kiše, u gorju susnježice, a u najvišim predjelima i snijega. Jugozapadni vjetar će pojačati, prvo u gorju, potom i na moru. Maksimalna dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj će biti oko 2 stupnja, a na sjevernom Jadranu 8.



U Dalmaciji u početku sunčano, a potom oblačnije, navečer i osobito u noći na petak mjestimice s kišom. Zapuhat će jugo i jugozapadnjak, a temperatura će biti između 7 i 11 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Kraj tjedna nam na kopnu donosi promjenljivo i pretežno oblačno vrijeme, s kišom i snijegom, osobito u nedjelju kad se očekuje i snježni pokrivač. Vjetar će u subotu okrenuti na sjeveroistočni uz koji će, nakon kraćeg popuštanja hladnoće, zima ponovno stisnuti.



Na Jadranu se u nastavku tjedna uz kišu očekuju i pljuskovi s grmljavinom. Pri tom će puhati umjeren, u petak i jak jugozapadnjak. A tijekom vikenda će na sjevernom dijelu okrenuti na buru. Uz južinu će prvo biti malo toplije, a potom će od nedjelje posvuda zahladnjeti.



Prema trenutnim izračunima, hladnoća koja nam stiže tijekom vikenda će se zadržati i sljedeći tjedan. Koliko će pri tom biti oborina, još nije sasvim jasno. No u tako hladnoj atmosferi, snijeg i snježni pokrivač bit će moguć i u nizinskom dijelu unutrašnjosti.