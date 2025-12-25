Uhićeno 115 ljudi, planirali napade za Božić i Novu godinu

Turske sigurnosne snage privele su 115 osumnjičenih pripadnika Islamske države, za koje se sumnja da su planirali napade tijekom božićnih i novogodišnjih proslava u toj zemlji, objavilo je Glavno državno odvjetništvo u Istanbulu.

Prema navodima tužiteljstva, istanbulska policija zaprimila je obavještajne podatke prema kojima su pripadnici Islamske države planirali napade u Turskoj, ponajprije usmjerene na nemuslimane tijekom proslava Božića i Nove godine. Informacija je objavljena na platformi X, prenose turski mediji.

U priopćenju se navodi da je policija provela racije na 124 lokacije u Istanbulu te da je uhićeno 115 osoba od ukupno 137 osumnjičenih za kojima se tragalo.