Uhićeno 115 ljudi, planirali napade za Božić i Novu godinu

Turska je uhitila 115 ljudi. Osumnjičeni su za planiranje napada na nemuslimane.
Turske sigurnosne snage privele su 115 osumnjičenih pripadnika Islamske države, za koje se sumnja da su planirali napade tijekom božićnih i novogodišnjih proslava u toj zemlji, objavilo je Glavno državno odvjetništvo u Istanbulu.
Prema navodima tužiteljstva, istanbulska policija zaprimila je obavještajne podatke prema kojima su pripadnici Islamske države planirali napade u Turskoj, ponajprije usmjerene na nemuslimane tijekom proslava Božića i Nove godine. Informacija je objavljena na platformi X, prenose turski mediji.
U priopćenju se navodi da je policija provela racije na 124 lokacije u Istanbulu te da je uhićeno 115 osoba od ukupno 137 osumnjičenih za kojima se tragalo.