Hoće li napokon pasti temperature i gdje će biti najmanje sunca? Detalje otkriva meteorolog Darijo Brzoja

Snažan frontalni sustav brzo je odmaknuo dalje od naših krajeva, no u višim slojevima atmosfere idućih nekoliko dana zrak će strujati izrazito brzo, bit ćemo u zapadnoj i jugozapadnoj mlaznoj struji u kojoj će nam pristizati i nove količine vlažnog, nestabilnog zraka.

Vrijeme će se brzo mijenjati, pa neka ne iznenadi ako u jednom danu ponovno bude i sunca i oblaka i kiše.



Ponedjeljak će biti jedan od sunčanijih dana, iako vrijeme neće biti posve stabilno. Mirniji početak, u kopnenim krajevima mjestimice s maglom, uglavnom uz rijeke i po kotlinama.

Većinom će prevladavati sunčano, uz promjenjivu naoblaku jedino na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, gdje mjestimice može biti i malo kiše. U Dalmaciji slab, na sjevernom Jadranu i umjeren jugozapadnjak, a u gorju mjestimice na mahove bit će jak.

Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 5 do 9, a na Jadranu od 12 do 17 stupnjeva.

Poslijepodne, ovdje u središnjoj Hrvatskoj barem djelomice, često i pretežno sunčano, no neće biti stabilno. Lokalno uz umjeren razvoj oblaka može biti ponekog kraćeg pljuska. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak, uz koji dnevna temperatura još jednom ide i do 19 stupnjeva.



Ni u Slavoniji i Baranji većinom neće biti hladno. Hladnije jedino ujutro, dok će danju temperatura i ovdje preko 17, 18, ponegdje i do 20 stupnjeva. Prevladavat će sunčano, ali kao i na zapadu, sredinom dana lokalno može pasti poneki pljusak. Vjetar prijepodne slab, a poslijepodne umjeren jugozapadni.



Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, u tim krajevima situacija jugozapadne struje koja traje sad već tjednima uvijek donosi najmanje sunčana vremena.

Tako i u ponedjeljak ostaje promjenjivije, djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku te mjestimice i dalje cijeli dan uz mogućnost kiše, uglavnom slabe. Puhat će umjeren, a u gorju na mahove i jak jugozapadnjak. U najtoplijem dijelu dana na moru se očekuje 20ak, a u gorju najčešće oko 15 stupnjeva.

I u Dalmaciji će biti djelomice ili pretežno sunčano, više sunca uglavnom južnije i na otocima. I ovdje, ali rijetko, uz više oblaka može biti malo kiše ili nekog kratkog pljuska. Slab do umjeren jugozapadnjak, poslijepodne će okrenuti na jugo. Dnevna temperatura, većinom od 20, do 23 stupnja.



Još uvijek vrijedi izvijestiti i o temperaturi mora. Naime, more se postupno hladi, ali još uvijek nije na prosječnim vrijednostima za doba godine: to bi bilo negdje 16 do 18 stupnjeva. More je, kao što možete vidjeti, na većini mjernih mjesta duž naše obale i danas bilo dosta toplo, između 19 i 21 stupanj.

U unutrašnjosti u utorak djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, uz koju bi povremeno moglo biti kiše. Češće u gorju. U srijedu sunčanije, ujutro s maglom. A u četvrtak opet malo više oblaka tijekom dana, ali suho.

Sve skupa svježije nego do sad, i dnevna i ona noćna, odnosno jutarnja temperatura bit će niže. Posebno hladno jutro bit će u ono u četvrtak prije nego zapuše jugozapadnjak.



Svježije nego dosad, no i dalje je to iznadprosječno toplo. Slično vrijedi i za Jadran. Na moru promjenjivije na sjevernom dijelu, no svaki dan može biti po malo kiše lokalno: u utorak na jugu i jačih pljuskova i grmljavine.

Puhat će umjeren, u četvrtak i jak jugozapadnjak, a u srijedu prolazno sjeverozapadnjak pa će se i na sjevernom Jadranu tada isto tako prolazno - razvedriti.



Izmjena sunca i oblaka, promjenjivo dakle, nastavlja se cijeli sljedeći tjedan. I dalje povremeno kiša, no rjeđe i vjerujemo - čeka nas manje opasno vrijeme nego je to bilo do sad. Evo i sažetka prognoze za odabrana hrvatska mjesta i gradove.

