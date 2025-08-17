Bus iz pakla: Vozač satima nije htio stati na odmorištu, putnike slao u mračan WC koji se ne može zatvoriti

Na e-mail redakcije Dnevnik.hr došla je pritužba putnika koji se voze u autobusu prometnog poduzeća Brioni Pula, nekadašnjeg hrvatskog prijevoznika, sada u slovenskom vlasništvu.

Putnici su krenuli iz Splita u 11:30 prema Zagrebu, a autobus je napravio samo jedno stajanje od 15 minuta na odmorištu Žir, popularnoj Macoli. Tamo je iznimno velika gužva, redovi za WC su bili ogromni, pa u 15 minuta zaustavljanja mnogi putnici nisu stigli obaviti nuždu. Situacija je bila toliko teška da su mnogi putnici bili prisiljeni obavljati nuždu u grmlju.

Na stajanju u Gospiću nije bilo izlazaka iz autobusa, jer se zaustavio samo da pokupi tamošnje putnike. WC u autobusu ne radi, tj. ne radi svjetlo u njemu, a i vrata je nemoguće zatvoriti.

"Starija gospođa molila je vozača autobusa da stane na odmorištu Dobra. On je odbio i rekao joj da je ode u WC autobusa u kojem svjetlo ne radi i vrata se ne daju zatvoriti, a na što joj je rekao da si posvijetli mobitelom", piše nam jedan čitatelj.

Ljudi su zbog toga što je nemoguće zatvoriti vrata WC-a pridržavali jedni drugima vrata.

Žena pridržava kćeri vrata WC-a Foto: Čitatelj

Osim ovoga, putnici se bune jer je vozač vozio jako brzo u tunelu. Zamjeraju mu i što kad je uzimao torbe, naplaćivao je to 1,50 eura, a nije davao potvrde niti račune.

"Znam da je gužva, ali WC-i bi trebali biti funkcionalni. Ne možemo se voziti 6 sati s 15 min pauze Ovo je prestrašno i nehumano. Vozač nam je odbio stati na odmorištu Dobra uz obrazloženje kako će nas sustići svi oni iza nas, iako i onako i ovako stojimo u gužvi", kaže drugi čitatelj.

I za kraj apsurda, vozač je "popravio" WC tako da su vrata ostala zaglavljena i otvorena cijelo vrijeme. Ako ništa drugo, putnike barem u nevolji nije napustio smisao za humor, pa su taj sad rastvoreni WC nazvali "izlazom za nuždu".

Autobus je u Zagreb "sretno" stigao u 19:15, vozeći četiri sata u komadu bez pauze.