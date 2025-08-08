FOTO Vozača autobusa zaustavili na granici, carinici pronašli neočekivani plijen

Carinski službenici na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su pokušaj krijumčarenja ukupno 11.280 komada cigareta. Cigarete su pronađene u dva autobusa bugarskih registarskih oznaka.

Prva zapljena dogodila se tijekom pregleda autobusa bugarskih registarskih oznaka kojim je upravljao bugarski državljanin. U prostoru za elektroinstalacije, do kojeg se moglo doći tek nakon skidanja unutarnje oplate WC-a, pronađeno je 6000 komada cigareta različitih marki s nadzornim markicama Republike Bugarske – Marlboro XL Touch, Davidoff Gold, Davidoff Classic i Davidoff Gold SL-Line.

Carinici pronašli više od 11 tisuća cigareta - 1 Foto: Carinska uprava

Carinici pronašli više od 11 tisuća cigareta - 2 Foto: Carinska uprava

Kako je vozač recidivist, izrečena mu je novčana kazna od 10.500 eura. Platio je dvije trećine kazne – 7.000 eura, a cigarete su oduzete.

Istoga dana, carinici su kod drugog autobusa, također bugarskih registarskih oznaka i kojim je upravljao bugarski državljanin, pronašli 5280 komada cigareta različitih marki, među kojima su Marlboro Red, The King Red, Sobranie Black, Rothmans PC 100S Gold, Rothmans PC KS Gold, Dunhill FC Master Blend, Sobranie Gold, Parliament Aqua Blue i Karelia S.

Za isti prekršaj vozaču je izrečena novčana kazna od 8100 eura. I on je, prema zakonskoj odredbi, platio dvije trećine kazne – 5400 eura, a cigarete su mu također oduzete.