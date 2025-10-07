Stručnjak otkrio što nikad ne biste smjeli učiniti za volanom: "Posljedice mogu biti katastrofalne..."

Vožnja po kiši već sama po sebi zna biti nezgodna, ali posebno opasno može biti ako za volan sjednete u gumenim čizmama.

Iako su one nerijetko dio boravka vani po kišnom vremenu, Kazimieras Urbonas, manager u Ovoku, jednoj od najvećih europskih online trgovina za rabljene autodijelove, upozorava na katastrofalne posljedice koje nošenje gumenih čizama može imati tijekom vožnje, piše Mirror.

Navodi da su gumene čizme "savršene za kretanje po mokrom vremenu", ali mogu pretvoriti vaš automobil u potencijalno oružje čim sjednete za volan.

"Više nesreća u jesen moglo bi se spriječiti kada bi vozači razumjeli stvarne rizike neprikladne obuće", dodaje.

Urbonas navodi da su ove čizme dizajnirane za probijanje kroz blato i vodu, a ne za delikatnu kontrolu i ravnotežu koja vam je potrebna tijekom vožnje.

"Debeli, nespretni potplati stvaraju barijeru između vašeg stopala i papučice. Gubite tu važnu povratnu informaciju koja vam točno govori koliko pritiska primjenjujete. To može značiti razliku između kontroliranog zaustavljanja i hitnog slučaja", objašnjava Urbonas.

Vožnja u čizmama Foto: Getty Images

Gumene čizme su velike, što ih čini još opasnijima. Obično se nose labavo kako bi se lako mogle skinuti i kako bi odgovarale debelim čarapama.

Zbog labavog kroja stopala klize unutar čizama, što iznimno otežava procjenu pritiska na pedale.

Koje su najbolje cipele za vožnju?

Bitno je imati odgovarajući par vozačkih cipela u automobilu, posebno kada vrijeme zahladi.

"Idealna obuća za vožnju ima tanak, fleksibilan potplat koji vam omogućuje da pravilno osjetite pedale. Peta ne bi trebala biti viša od 10 mm, a cipela bi trebala čvrsto pristajati, ali ne biti tijesna", kaže Urbonas.

Za vožnju u jesen i zimu nosite lagane tenisice ili obične cipele s dobrim prianjanjem. Izbjegavajte sve s debelim potplatima ili sve što je širokog kroja.

Ilustracija Foto: Getty Images

"Japanke se mogu činiti praktičnima za kratka putovanja, ali mogu skliznuti ili se zaglaviti ispod pedala u najgorem mogućem trenutku. Čizme s visokom petom stvaraju vlastite probleme jer se peta može zaglaviti između pedala ili onemogućiti pravilno pritiskanje", upozorava.

Nadalje dodaje da neki vozači misle da su UGG čizme ili slična obuća od ovčje kože sigurne, ali njihovi debeli, mekani potplati gotovo da ne pružaju povratnu informaciju o pritisku pedala.

"Trik je u tome da zapamtite da vožnja zahtijeva preciznost i kontrolu. Vaša obuća to bi trebala podržavati, a ne sprječavati", savjetuje.