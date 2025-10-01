Često se događa, panika diljem Europe: Ovo vas čini lakom metom za krađu automobila

Odlazak u kupovinu postao je prilično riskantan zbog nove metode kojom se služe kradljivci automobila. Dok utovarujete namirnice u prtljažnik ili gurate kolica natrag u trgovinu, kriminalci mogo neopaženo ukrasti signal s ključeva vašeg automobila kako bi se odvezli s vašim vozilom.

Ova sofisticirana metoda krađe, poznata kao "relay attack", ne zahtijeva razbijanje prozora ili paljenje motora. Umjesto toga, lopovi koriste lako dostupnu tehnologiju za snimanje i pojačavanje signala s privjesaka za otključavanje bez ključa, što im omogućuje otključavanje i pokretanje automobila u roku od nekoliko sekundi.

Kazimieras Urbonas, manager u Ovoku, jednoj od najvećih europskih online trgovina za rabljene autodijelove, potvrđuje veliku raširenost ovih krađa diljem Starog kontinenta. Krađe se događaju tako brzo da mnoge žrtve ne shvate da im je automobil nestao dok se ne vrate iz kupovine.

Kako funkcioniraju napadi putem releja?

Metoda napada je zabrinjavajuće jednostavna, a opet razorno učinkovita. Dva lopova rade u tandemu, strateški se pozicionirajući oko prometnih parkirališta gdje su kupci zaokupljeni i postaju laka meta.

Prvi kriminalac stoji blizu vašeg automobila s uređajem koji može detektirati signale ključa s udaljenosti do 100 metara. U međuvremenu, njegov partner se pozicionira bliže vama, možda se pretvarajući da kupuje ili se mota blizu ulaza u trgovinu.

Kada hodate blizu svog vozila s ključevima u džepu ili torbi, uređaj hvata stalni signal koji odašilju sustavi za otključavanje bez ključa. Ovaj signal se odmah prenosi na automobil, a vozilo ga prepoznaje kao da je originalni privjesak za ključ odmah pored njega.

Cijeli proces traje manje od 60 sekundi. Dok još uvijek utovarujete namirnice ili vraćate kolica, lopovi mogu otključati vaš automobil, pokrenuti motor i odvesti se bez aktiviranja alarma.

Zašto vas daljinsko otključavanje čini metom

Moderni sustavi za otključavanje bez ključa dizajnirani su za praktičnost, neprestano emitirajući niskofrekventni signal koji vam omogućuje otključavanje automobila bez pritiskanja gumba. Međutim, ta praktičnost stvara sigurnosnu slabost koju kriminalci iskorištavaju.

Vaš privjesak za ključeve u biti neprestano razgovara s vašim automobilom. Lopovi jednostavno prisluškuju taj razgovor i šalju signal natrag u vaše vozilo.

"Ovaj problem se pogoršava u supermarketima gdje mnogo čimbenika povećava vašu ranjivost. Stajanje blizu vozila s ključevima u džepu ili torbi olakšava snimanje signala, lopovi se mogu strateški pozicionirati kako bi uhvatili signal vašeg ključa. Ako ste usredotočeni na djecu, popise za kupovinu ili telefonske pozive, manja je vjerojatnost da ćete primijetiti sumnjive osobe koje prate vaše kretanje ili se zadržavaju u blizini vašeg vozila. Prometna parkirališta pružaju lopovima zaklon kako bi bili neprimjetni dok postavljaju opremu i čekaju priliku", upozorava Urbonas te dodaje:

"Većina ljudi nije svjesna da pritiskom tipke na daljinskom upravljaču s udaljenosti od 20 ili 30 metara stvaraju priliku za kriminalce. Što ste dalje od automobila, to je signal izloženiji ometanju."

Četiri načina da se zaštitite

Urbonas dijeli i četiri načina koja mogu pomoći da ne postanete meta.

1. Uvijek koristite torbe koje blokiraju signal



Investirajte u Faraday torbu ili novčanik koji blokira signal i potpuno blokira radiofrekvencije. Ključeve držite u ovoj torbici od trenutka kada izađete iz kuće do povratka, čak i dok šetate trgovinom.

2. Držite ključeve dalje od automobila kada ste vani



Nikada ne stojte izravno pored svog vozila dok držite nezaštićene ključeve. Ako trebate utovariti kupovne stvari, prvo stavite ključeve u torbu koja blokira signal ili zamolite člana obitelji da ih drži na udaljenosti.

3. Ključeve čuvajte u metalnim kutijama kod kuće



Kada parkirate automobil kod kuće, privjeske za ključeve držite u metalnim kutijama ili čak hladnjaku, jer oni prirodno blokiraju radio signale. Izbjegavajte ostavljanje ključeva u blizini ulaznih vrata, prozora ili bilo gdje blizu mjesta gdje je parkiran vaš automobil.

4. Dvaput provjerite je li vam automobil doista zaključan



Nakon korištenja daljinskog zaključavanja, fizički provjerite kvake na vratima kako biste potvrdili da je vozilo sigurno.

"Ovi jednostavni koraci mogu uštedjeti vam uštedjeti golem novac i gnjavažu. A ono što me najviše brine je koliko je ova tehnologija postala dostupna. Uređaji se mogu kupiti online za manje od 100 eura, što znači da gotovo svatko može preko noći postati kradljivac automobila. Dobra vijest je da je prevencija jednostavna i pristupačna. Torba za blokiranje signala košta manje od 20 eura i pruža potpunu zaštitu. Usporedite to s gubitkom automobila i to je investicija koja se odmah isplati", zaključuje Urbonas.