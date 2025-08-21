Vlajčić odgovorio nezadovoljnim stočarima: "Moja vrata su svakome otvorena"

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić poručio je u četvrtak nezadovoljnim stočarima da su im njegova vrata uvijek otvorena te da svatko tko u dobroj vjeri želi s njime kreirati politike je dobrodošao.

Na konstataciju novinara da mu u resoru "gori", a da je on bio na godišnjem, Vlajčić je rekao da nije bio na godišnjem i da mu u resoru "ne gori", tek je suočen s više izazova, kao što je i afrička svinjska kuga.

Upitan o skupini stočara s istoka Hrvatske koja ga je u srijedu iz Vukovara prozvala zbog niza problema u resoru, poručivši mu da počne raditi ili "zbogom", najavivši i moguće prosvjede, Vlajčić je ustvrdio da se Hrvatska poljoprivredna komora u jutrošnjem priopćenju ogradila od Antuna Golubovića i izrazila neslaganje s njegovim pristupom, a podržala "konkretni komunikacijski kanal i suradnju koju smo uspostavili", apostrofirajući da je on prvi ministar koji s njima ima mjesečne koordinacije.

"Moja vrata su apsolutno svakome otvorena, ali samo ako ćemo svi zajedno nastupati u dobroj vjeri (...) Samo tako možemo zajedno nešto napraviti", poručio je Vlajčić nakon sjednice Vlade.

Rekao je da je svaki prosvjed legitiman i da svaki proizvođač ima pravo, kao i svaki građanin, prosvjedovati, ali i da ne želi dopustiti da se Vukovar "uvlači u to", prije svega zbog simbolike koju ima za sve Hrvate.

"Ako žele sastanak, znaju koja je adresa", poručio je Vlajčić.

Izjavio je i da voli poslušati kritike i konstruktivne prijedloge, što dokazuju i dosadašnji "brojni potezi", programi i mjere pomoći na kojima se radilo zajedno s predstavnicima stočara i poljoprivrednika, pri čemu je Vlajčić rekao da je, primjerice, prvi ministar koji je donio naredbu o odstrelu svih divljih svinja na područjima Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske i Brodsko-posavske županije.

"Dakle, svatko tko u dobroj vjeri želi kreirati zajedno sa mnom politike unutar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je dobrodošao, a sve ono drugo jednostavno ne mogu podržati i na tome ću ustrajati", poručio je Vlajčić.

Uskoro zaključak Vlade o imenovanju nove uprave Hrvatskih šuma

Na pitanje novinara što je sa smjenom uprave Hrvatskih šuma, što je Domovinski pokret uvjetovao, Vlajčić je rekao da je zbog postupka koji provodi Europska komisija formalno imenovanje nove uprave Hrvatskih šuma prolongirano.

Dosadašnja uprava je odgovornim pristupom trebala Komisiji pružiti svu potrebnu dokumentaciju, a Vlajčić je izjavio da će nakon ljetne stanke Vlada donijeti zaključak o imenovanju nove uprave, odnosno vršitelja dužnosti.

"Tada ću ja kao skupština društva sazvati sjednicu, provesti zaključak o opozivu i zaključak o imenovanju, nakon čega će vršitelji dužnosti članova uprave raspisati natječaj za imenovanje, naveo je ministar.

Konkretno, odgovorio je da to "očekuje u sljedećim tjednima".

Podsjetimo, Europska komisija je u veljači otvorila detaljnu istragu o hrvatskim državnim potporama za drvna poduzeća, kako bi provjerila radi li se o nedopuštenim potporama.

Komisija je istragu otvorila po primitku pritužbe u kojoj se tvrdi da su Hrvatske šume, poduzeće u stopostotnom državnom vlasništvu i neka hrvatska drvoprerađivačka poduzeća, ostvarili korist od državne potpore nespojive s unutarnjim tržištem. Potpora je navodno dodijeljena tako da HŠ nije hrvatskoj državi platio isključivo pravo upravljanja i komercijalnog iskorištavanja hrvatskih javnih šuma. Istražuje se i je li HŠ po netržišnim cijenama ponudio nekim hrvatskim drvoprerađivačkim poduzećima ugovore o kupnji drva.