Nakon što je mjere za ublažavanje rasta cijena energije i inflacije Vlada predstavila koalicijskim i socijalnim partnerima, na red stiže i opća javnost, a predstavljanje je zakazano za podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu.

Premijer Andrej Plenković predstavio je dan ranije koalicijskim i socijalnim partnerima te HDZ-u najnoviji paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu, vrijedan 1,7 milijardi eura, koji će Vlada usvojiti na redovnoj sjednici ovaj tjedan, a na snagu će stupiti od 1. travnja.

Danas bi trebali biti poznati detalji mjera za socijalno najosjetljivije skupine građana.

Tri su glavne stavke paketa pomoći, istaknuo je Plenković: ''Ublažavanje rasta cijena energije i inflatornih pritisaka te posebne potpore i poticaji. Nastavit ćemo s reguliranjem cijene plina na godišnjoj razini, a cijene električne energije u idućih šest mjeseci - od 1. travnja do 30. rujna, bit će pod istim uvjetima kao dosad. Također se nastavlja subvencioniranje cijene naftnih derivata'', najavio je Plenković.

Osigurat će se potpora umirovljenicima, primateljima dječjeg doplatka, nezaposlenima, braniteljima, pogođenima potresom, ribarima, prijevoznicima i nizu drugih djelatnosti, a predviđena su i sredstva za ulaganja u energetsku učinkovitost, pobrojao je premijer.

Paket mjera dobio je potporu svih kojima je dosad predstavljen, od komora do predstavnika umirovljenika, a ima i punu podršku parlamentarne većine, pohvalio se Plenković.

Jednokratno povećanje dječjeg doplatka

''Za dječji doplatak idemo sa snažnom potporom - jednokratno će biti obuhvaćeno 128.000 obitelji, a to je 230.000 djece'', kazao je Plenković i naveo par detalja:

za jedno dijete 45 eura

za dvoje djece 70 eura

za troje djece 100 eura

za četvero djece 130 eura

za petero i više djece 160 eura

''Bit će to ukupno devet milijuna eura i bit će isplaćeno u travnju'', najavio je premijer.

Pomoć umirovljenicima

U travnju će doći do usklađivanja mirovina u vrijednosti od 75 milijuna eura, a u svibnju bi umirovljenici trebali dobiti pomoć od ukupno također 75 milijuna eura.

za mirovine do 260 eura ide jednokratna pomoć od 160 eura

za mirovine od 261 do 330 eura ide jednokratna pomoć od 120 eura

za mirovine od 331 do 470 eura ide jednokratna pomoć od 80 eura

za mirovine od 471 do 610 eura ide jednokratna pomoć od 60 eura

Što će biti sa zamrzavanjem cijena proizvoda?

Upitan o proizvodima kojima je zamrznuta cijena, Plenković je rekao da će o tome odlučiti Vlada u četvrtak, a bit će malih modifikacija.

I potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković potvrdili su da će i dalje biti zamrznute cijene pojedinih proizvoda, ali se još ne zna hoće li biti njih devet, šest ili osam, a ta će se odluka donijeti do srijede, do užeg kabineta Vlade.

Upitan je li registar kućanstava nešto što razmatraju napraviti u budućnosti, kazao je da na tome radi Ministarstvo financija.

Na pitanje hoće li se podizati neoporezivi dio plaća jer to traži dio socijalnih partnera, Plenković je rekao da je to dio opće porezne politike o kojoj je Vlada spremna razgovarati na jednom od idućih sastanaka.

Kritike su stigle od oporbe, pogotovo kada je riječ o dječjem doplatku, koji je u Hrvatskoj i dalje svojevrsna socijalna pomoć, a ne pravo svakog djeteta, a ni inflacija ne utječe na sve jednako.