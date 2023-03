Vlada je predstavila dijelove novog paketa mjera pomoći građanima i gospodarstvu, a o tome je s Krešimirom Severom razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

Vlada je predstavila glavne dijelove novog paketa mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Što se tiče energije, cijena plina ostat će ista sljedećih godinu dana, a struja neće poskupjeti barem do listopada. U utorak će se znati i detalji mjera za socijalno najosjetljivije.

O mjerama pomoći je s Krešimirom Severom, predsjednikom Nezavisnih hrvatskih sindikata, razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

"Mjere su onakve kakve smo i očekivali. One s jedne strane najviše zadiru u energetiku, pitanja struje i plina, što je dobra poruka za građane. Nekakvi energetski vaučer ostaju i dalje za one najsiromašnije. Tu su i potpore gospodarstvu, umirovljenicima, nezaposlenima, obiteljima s više djece", rekao je Sever.

"Jasno je i da treba nešto napraviti na onoj drugoj strani, a to su cijene hrane. Cijene izrazito divljaju i ove mjere tu ne mogu pomoći jer su one i dosad bile na snazi, a cijene su divljale. Najgore u tome svemu prođu proizvođači i krajnji kupci, a oni između – distributeri i prerađivači – se uvijek naberu", dodao je.

Plenković predstavio mjere: Pomoć umirovljenicima i s dječjim doplatkom, dogovorena cijena struje i plina...

Krešić ga je pitao i o pregovorima o dizanju visine plaće.

"To je nešto što se hitno mora otvoriti, ali ne samo državne i javne službe. To se mora posebice otvoriti i u privatnom sektoru. Danas je kolega Matija Kroflin spretno spomenuo studiju MMF-a koja pokazuju da inflaciju nije uzrokovao rast plaća, nego upravo dizanje marži, što se u Hrvatskoj vidi i po povećanom prihodu od poreza na dobit koji je rastao daleko više i brže od plaća. To pokazuje da su pohlepni sa svih strana, a da mi na kraju najgore prolazimo", odgovorio je.

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata je komentirao i poslovanje tvrtki koje koriste mjere pomoći i istovremeno visoko dižu cijene.

"I dalje smatram da bi trebalo naći model koji će im se ponuditi. Oni koji dobivaju potpore neka imaju i niže cijene. Oni koji ih ne žele, neka dižu cijene kako hoće, a građani neka onda kupuju gdje žele", rekao je i dodao: "Mrkva i batina bi trebale imati neke rezultate jer poslodavci u Hrvatskoj dobivaju potpore za različite stvari. Ako već dobivaju javni novac, neka to onda vrate i građanima."

Radno u Banskim dvorima: Dnevnik Nove TV doznaje detalje Vladinih mjera za ublažavanje krize

Na kraju ga je Krešić pitao o najavi bivšeg sindikalista Vilima Ribića da ulazi u politiku, odnosno da će se priključiti Socijaldemokratima.

"To je Vilimova želja i Vilimov izbor. Bilo je i ranijih pokušaja ulaska sindikalista u politiku, a neki su i ušli. Moj osobni stav je da ono što smo izgradili kroz sindikate na taj način trebamo i zadržati i na taj način ostati uvjerljivi", odgovorio je te ustvrdio da će vrijeme pokazati kakvog će utjecaja Ribićev potez imati na sindikate: "Sva dosadašnja ulijetanja u politiku bila su svojevrsna reputacijska šteta za sindikate. Volio bih da se to ovoga puta ne dogodi."

