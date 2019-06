Potpredsjednica Živog zida i supruga predsjednika stranke Ivana Vilibora Sinčića, Vladimira Palfi, odgovorila je na optužbe Branimira Bunjca i Ivana Pernara, uslijed raskola u Živom Zidu.

"Ja se nadam da ovo nije kraj Živog zida. Postojimo jako dugo godina, prošli smo toliko toga zajedno. Vjerujem da Živi zid može nadrasti ovakve dječje igre. Ni dan danas ne znam gdje je problem. Čula sam puno oprečnih izjava", izjavila je Palfi za N1 odgovarajući na pitanje je li ovo kraj Živog zida.

Na pitanja o Ivanu Pernaru, Palfi je nakratko zajecala. "Ne mogu protumačiti Pernara. Užasno mi je teško govoriti o mom odnosu s njim jer smo prošli puno toga", rekla je Palfi. Napominje kako su i Pernar i Bunjac glasali za ovakvu listu za izbore za Europski parlament.

"Ja sam dala svoj prijedlog, kao i svi ostali i onda je Sinčić uzeo ono što je mislio da je optimalno pa je stavio na glasanje. Za tu listu je glasao i Bunjac. Njegova ideja je bila da glavni odbor ne bi trebao ići u EU parlament i da bi mi trebali ostati u Hrvatskoj.

Nakon toga je rekao da želi u EU parlament, a Pernar mu je rekao da misli da to nije dobra ideja. Ja nisam tražila svoje mjesto u Saboru, mene to uopće ne zanima. Molili smo ga da to ne radi jer bi onda moj muž i ja bili zajedno u parlamentu, što smo smatrali pogubnim za stranku", kaže Palfi.

"Ja sam Bunjca molila da ne stavlja predsjednika stranke u pat poziciju u kojoj nema izbora jer smo imali dogovor da će prvu godinu ići Tihomir Lukanić. Bunjac je rekao da ima tešku poziciju i da ga pustimo da ode", objasnila je.

Palfi je za N1 odgovorila i na optužbe da je siva eminencija stranke i da vuče sve poteze.

"Ako Bunjac misli da sam toliko bitna da ljudi slušaju mene, ja sam na to ponosna. Da sam htjela ići u Sabor, išla bi, da sam htjela u EU parlament, bila bi na listi. Nisam aktivirala saborski mandat. Mene ne zanima Sabor. Ja sam ovdje samo kao podrška svom suprugu", dodala je.

Objasnila je i zašto Pernar nije bio na listi za Europski parlament. "Pernar nije išao na listu, jer ga u Saboru nije imao tko mijenjati. Bilo je nepotrebno da svi budu na listi", uvjerena je.

Na pitanje o političkoj sudbini Pernara i Bunjca, Palfi je odgovorila: "Gospodin Pernar često zna reći stvari u afektu i često nastupa iracionalno pa se predomisli". Objasnila je to primjerom da ju Pernar ponekad nazove i kaže da ju voli, a onda ju, nakon toga, vrijeđa.

Kazala je i kako Bunjcu ništa ne zamjera te da ne ovisi o njoj njegova politička sudbina. "Ne znam zašto sam ja meta. Pretpostavljam da je zato jer sam Sinčićeva žena", rekla je Palfi i dodala da o njemu i stranačkim tijelima ovisi što će biti. Ne zna tko je objavio snimku Bunjčeva i Vuletićeva obračuna, ali tvrdi da će to stranka istražiti.

Napominje kako situacija "možda može biti popravljiva", te poziva da svi zajedno sjednu za stol. Ne zna kada će biti raspisani unutarstranački izbori, budući da njihov Glavni odbor stranke ne funkcionira.