Saborski zastupnik Ivan Pernar objavio je novi status na Facebooku u kojem navodi kako je mjesto predsjednika stranke svojedobno prepustio Ivanu Viliboru Sinčiću.

Ivan Pernar na svojem Facebook profilu moli Ivana Vilibora Sinčića da ne ide u raskol, čistke i da se ne osvećuje. Njegov status prenosimo u cijelosti.

"Najviše mi je žao svih ljudi koji su nesebično davali svoje vrijeme i trud, da bi na kraju netko suprotnih osobina sve to bacio u blato. Mene bi bilo sram pogledati u oči ljudima i reći im: "raskol se dogodio zbog moje taštine". Svojedobno sam bio i predsjednik te stranke, ali sam prepustio to mjesto Ivanu Viliboru Sinčiću iako to nije godilo mom egu.

Naime, članstvo je tako htjelo i to je bila moja prirodna odluka, slušati volju članstva. Nisam mogao ići protiv volje onih kojima bi trebao služiti. Razmišljao sam u interesu stranke.

Danas se događa sve obratno, taj isti čovjek kojem sam prepustio mjesto predsjednika, danas najavljuje raščišćavanje stranke iznutra, što nije ništa drugo nego uvod u raskol i nove čistke protiv svih koji dovode u pitanje odluke njega i njegove žene.

Meni osobno bi takvo što bilo nezamislivo, likvidirati čovjeku koji je osnovao stranku i prepustio mu mjesto predsjednika, a suprotno volji 90% članstva može samo osoba koja je lišena osjećaja za stvarnost.

Još uvijek ga molim da ne ide u raskol, čistke i da se ne osvećuje ljudima koji vide ono što danas vide svi. Da je privatne interese stavio iznad interesa stranke koja mu je dala sve, pa i mjesto u Briselu, da ne pili granu na kojoj sjedi i ne uništava ono što smo svi zajedno stvarali", navodi Ivan Pernar na Facebooku.