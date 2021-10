Vlada je donijela uredbu prema kojoj trgovci naftnim derivatima u idućih 30 dana benzin mogu prodavati za najviše 11,10 kuna za litru, a dizel po 11 kuna, a premijer Andrej Plenković obraća se javnosti nakon sjednice Vlade.

''Ograničili smo maksimalnu cijenu goriva na 11.10 odnosno 11 kuna. Ovo je agilan pristup rješavanju situacije s porastom cijena nafte na globalnom tržištu koji je uzrokovao porast cijena za građane i gospodarstvo. Vjerujemo da će ova odluka stabilizirati očekivanja, ona je na snazi 30 dana, vjerujemo da ćemo u tom periodu moći planirati što i kako dalje'', istaknuo je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković na konferenciji za medije nakon redovite sjednice na kojoj je Vlada donijela Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.

Prema Uredbi maksimalne maloprodajne cijene s PDV-om određuju se za motorne benzine Eurosuper BS 95, Eurosuper BS 98 i Eurosuper BS 100 u iznosu od 11,10 kuna po litri. Za Eurodizel BS se određujeod 11 kuna po litri.

Na najvišu maloprodajnu cijenu naftnih derivata nije dozvoljeno zaračunavati naknade ili druge troškove koji nisu propisani Uredbom ili drugim posebnim propisima.

"Držimo da ovo ograničenje donosi stabilnost, treba unijeti mir u poslovni sektor i među građane. Riječ je o smanjenju za par posto, ali projekcije idu u smjeru daljnjeg povećanja cijena na mediteranskom tržištu. Ako u tih 30 dana ne dođe do stabilizacije, Vlada će i dalje pomno pratiti situaciji i različito reagirati. Ovo ograničenje odnosi se prvenstveno na distributere. Ako dođe do daljnjeg povećanja, intevernirat ćemo u smjeru proračunskih prihoda", rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.

Upitan je li bilo razgovora s distributerima, istaknuo je da je ovo ''odluka Vlade temeljem naših analiza'': ''Razgovori s distributerima nisu vođerni jer držimo da ne bi imali rezultate. Pozicije iz dijela javnosti kažu da je Vlada trebala posegnuti u trošarine odnosno PDV ali mi mislimo da ovakva podjela ima smisla. Trošarine dijelom idu na ceste i željeznicu pa i na ogroman trošak mjera za očuvanje radnih mjesta".

"Naša ideja je da stabiliziramo uvjete. S obzirom na to da ekonomija najviše ovisi o cijeni dizela, zato je cijena dizela nešto niža. Do kraja godine trebala bi nešto padati", rekao je.



Opetovao je da do proljeća iduće godine neće biti poskupljenja plina za građane: "Ne mogu ulaziti u konkretne odluke pojedinih plinara, ali cijena plina za kućanstva se neće mijenjati do 1. travnja 2022. godine. Tada će doći do korekcije, ali ako na globalnom tržištu dođe do stvaranja nešto većeg reda, vjerujemo da će povećanje cijene plina biti manje nego što je sada u drugim zemljama".

Ćorića su novinari pitali i za komentar presude Vrhovnog suda koji je dan ranije djelomično potvrdio presudu iz ponovljenog postupka u slučaju Fimi media pa će HDZ zbog izvlačenja novca iz državnih institucija i tvrtki morati platiti 3,5 milijuna kuna kazne, dok je bivšem predsjedniku HDZ-a i nekadašnjem premijeru Ivi Sanaderu kazna s osam smanjena na sedam godina zatvora.

''Jučer smo jasno naglasili, riječ je o presudi koja se tiče čelnog čovjeka stranke u to vrijeme, o razdoblju prije 15 godina, ovo što radimo svakog dana ima malo ili nimalo veze s tim razdobljem. Nije nam ugodno i nije lijepo znati činjenicu da je HDZ bila jedna od osuđenih strana, no još jednom riječ je o pojedincima. Vođenje Vlade u proteklih nekoliko godina pokazuje sve, ali ne i tu stranu'', istaknuo je Ćorić.