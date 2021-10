Državni tajnik Ministarstva gospodarstva Ivo Milatić najavio je u srijedu navečer u Hrvatskom saboru da će Vlada iskoristiti sve zakonom propisane mogućnosti da se zaustavi nekontrolirano povećanje cijena goriva.

''Vlada je svjesna da rast cijena goriva nije dobar, prevelik je. Razmatramo situacije i sukladno zakonu ćemo u dogledno vrijeme postupiti'', odgovorio je Mariji Selak Raspudić (Most) u raspravi o prijedlogu da se, zbog isteka mandata, dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Here razriješi Tomislav Jureković, a imenuje Danijel Žamboki.

Zastupnica je, naime, upozorila da je inflacijuizravni udar na džepove građana te upitala treba li regulirati cijene energenata, treba li Vlada uskoro utjecati na ''cijene trošarina''. Hrvoje Zekanović (HS) upozorava da je gorivo već 12 kuna, pa pita Milatića jesu li u Ministarstvu svjesni koji je to udar na građane.

Plaćamo jedne od najvećih trošarina u Europi, nađite modus, smanjite trošarine i PDV, smanjite cijene goriva za barem dvije-tri kune, pozvao je zastupnik.

Jurekovića se sumnjiči da je pogodovao Josipi Rimac

Mirela Ahmetović (SDP) pita pak kako je moguće da je više od godine dana na čelu HERA-e bila osoba uhićena kao Uskokov osumnjičenik za nezakonita djela koja se izravno tiču njegove osnovne djelatnosti kao predsjednika UV-a.

Jurekovića se, precizirala je, sumnjiči da je pogodovao bivšoj državnoj tajnici Josipi Rimac u aferi Krš-Pađene i umjesto da je odmah smijenjen, nastavio je obavljati posao kao da se ništa nije dogodilo. Milatić odgovara da je Jureković svoj posao u Agenciji radio kako je ''trebalo biti'', da je Upravno vijeće funkcioniralo.

''Ne znam je li bio uhićen, ali sam čuo da se vodi nekakav postupak koji nije završen, nije dokazano ništa što se pisalo u medijima'', rekao je državni tajnik, dodavši kako se Jureković, nakon što mu je mandat istekao, nije javio za novi. ''Da se i javio, Ministarstvo ga sigurno ne bi odabralo'', kazao je.

Selak Raspudić čudi se takvom odgovoru. Bilo vam je u redu da optuženik bude član UV, zašto ga onda ne biste ponovno izabrali, jedino se može zaključiti da nemate kriterije, zaključila je.

Jurekovića je imenovala SDP-ova vlada

Miro Totgergeli (HDZ) kaže da su postupci izbora članova Upravnog vijeća definirani zakonom iz 2012., da je Jurekovića, prije sedam godina, na dužnost imenovala SDP-ova Vlada.

Oporba je kritična prema izboru Žambokija, HDZ ga hvali. Radi se o HDZ-ovom kadru za izvršne funkcije, kaže Zvane Brumnić iz Kluba socijaldemokrata.

Žamboki je već bio predsjednik Upravnog vijeća HERA-e, a u isto je vrijeme bio i član Nadzornog odbora Karlovačke banke, a svi se sjećate afere koja je potresala tu banku, a baš u to vrijeme odobravani su krediti supružnicima tada vodećih ljudi HDZ-a, rekla je Ahmetović.

Obavljao je niz zahtjevnih poslova, uz stručna znanja i školovanje, posjeduje i menadžerska iskustva iz privatnog i javnog sektora, dobro poznaje energetski sektor i funkcioniranje HERA-e, kaže Totgergeli.

Hrvatska u plusu 50 milijardi kuna

Sabor je raspravio konačan tekst zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova EU, pri čemu se državni tajnik Šime Erlić pohvalio kako je Hrvatska trenutno u plusu 50 milijardi kuna, odnosno toliko smo više dobili, nego uplatiti EU.

Erlić je to naveo odgovarajući na upit Hrvoja Zekanovića (HS) koliko nam je porasla članarina u EU. To je pitanje za Ministarstvo financija, to je dinamičan podatak, rekao je državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Sam Zekanović navodi da nam se u pandemiji članarina sa 500 milijuna povećala na 650 milijuna.

Bolje se smijati nego plakati: Ljudi se šale na račun rekordne cijene goriva, pogledajte neke od fora

Cijene goriva opet divljaju: ''Pa do kada? Ministre, smanjite trošarine i porez na gorivo!''

Sandra Benčić (ZLB) navodi da su čelni ljudi ministarstva, koji su na čelu upravljačkih tijela operativnih programa, iz HDZ-a, stranke koja je osuđena za korupciju, a da u ovom institucionalnom okviru nema novih mehanizama za prevenciju korupcije.

Ovakve laži i insinuacije iz Možemo! dolaze u trenutku kad oni kumski dovode ljude da vode institucije koje će upropastiti EU fondove Grada Zagreba, uzvraća Marko Pavić (HDZ) i tumači da svi EU natječaji prolaze nekoliko razina kontrole.