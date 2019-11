Na dnevnom redu Vlade u petak je, između ostalog, Nacrt konačnog prijedloga Ovršnog zakona.

U samom početku sjednice premijer Andrej Plenković podsjetio je na pregovore s predstavnicima sindikata državnih i javnih službi. "Ovo nije Vlada koja nije išla u pravcu povećanja prava radnika", kazao je i podsjetio da se sa sindikatima državnih i javnih službi dogovaraju povećanja plaća. Povećanje od 18,3 posto će se odnositi na sve, dodao je.

"Ovo je Vlada u kojoj će plaće, temeljem pregovora, porasti za 18,3 posto. To nije bilo često u ranijim vladama. Imali smo konzistentnu politiku plaće. Svjesni smo da predstavnici sindikata imaju dugo pamćenje i njihova perspektiva nije samo razgovor s ovom Vladom, sjećaju se smanjivanja plaća, ukidanja božićnica. Mi rješavamo kosture iz ormara i trudimo se popraviti štogo možemo", istaknuo je.

"Pozivam predstavnike sindikata u osnovnim i srednjim školama na razgovore i pronalaženje rješenja. Ono što je sigurno, mi dijelimo stav da ne ići u školu nije rješenje. Štrajk prema Vladi koja podiže plaće za 18 posto, samo zbog pitanja koeficijenata, ne može biti dovoljan razlog za paralizaciju školskog sustava i da se dovede u pitanje nadoknade, završni razred... Ovo nije pitanje emocija, ovo je pitanje racia", istaknuo je. "Optuživati Vladu da ne razgovara nije točno. Taj argument ne stoji", kazao je Plenković.

"Apeliram na roditelje i djecu da svi skupa shvate kako ne ići u školu nije normalno. U školu se mora ići, zato škola i postoji", istaknuo je. "Sve se tu vidi i zna, u predizborno vrijeme se takve stvari događaju. Ali Vladi koja povećava plaće nije korektno raditi bunt koji se odnosi na djecu", dodao je i kazao da je Vlada bila uviđavna do 15. studenoga, no za dalje smatraju da je nepotrebno i nekorektno.

Novo zaduženje po povoljnim uvjetima

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izvijestio je u petak u uvodu Vladine sjednice da je Ministarstvo financija izdalo obveznicu u iznosu od 11 milijardi kuna te istaknuo da je to novo zaduženje ostvareno po najpovoljnijim uvjetima u povijesti. "Zadužili smo se na domaćem tržištu kapitala po povoljnim uvjetima u iznosu od 3,5 milijardi kuna do 2024. te 7,5 milijardi kuna do 2034. godine, uz prinos od 0,36 posto i kamatnu stopu od 0,25 posto. To je puno povoljnije nego što je bilo ranije", rekao je Plenković.

Dodao je da "implicirana ušteda" na kamatama (koju donosi refinanciranje ranijih obveza novom obveznicom) na godišnjoj razini iznosi 340 milijuna kuna. To, kako je rekao, govori da Vlada provodi odgovornu politiku i da su država i proračun fiskalno konsolidirani te da se troši koliko se ima, a to ima odjek u pogledima financijskih institucija i na financijskim tržištima. Stoga Hrvatska, rekao je Plenković, s investicijskim kreditnim rejtingom može i na domaćem tržištu biti u poziciji da se zadužuje po bitno povoljnijim uvjetima. To je, kako je ocijenio, "istinsko postignuće" Vlade i rekao da će to osjetiti i gospodarstvenici.

Broj blokiranih se smanjio

"Temom naših blokiranih sugrađana pozabavili smo se u nekoliko navrata u našem mandatu kako bismo im olakšali", kazao je Plenković i najavio donošenje nacrta Ovršnog zakona. Podsjetio je na otpisivanje dugova do 10.000 kuna te na stečaj potrošača. "Dolazimo do prvih rezultata toga", dodao je i kazao da se broj blokiranih građana značajno smanjio.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske u petak je na dnevnom redu, između ostalog, Nacrt konačnog prijedloga Ovršnog zakona i Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za 2020. godinu.

Osim toga, na dnevnom su redu i nacrti konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima. (Hina,M.V.)