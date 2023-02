Dodatno se zapetljava priča s posvojenjima iz Konga. U javnost je izašla i povezanost riječke humanitarne udruge s ravnateljem sirotišta u Kongu, putem kojega su Hrvati posvajali djecu iz sirotišta u Lubumbaši. Reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović odgovor je potražila od same osnivačice udruge.

Hrvati u Zambiji na slobodi, ali sa zabranom napuštanja države, čekaju iduće ročište i ishod postupka na Visokom sudu u Ndoli. O cijelom slučaju u Vladi - oprezni.

"Moramo biti odgovorni u svjetlu iskaza bilo kakvih konkretnijih radnji koje se poduzimaju. Važno je da su pušteni da se brane sa slobode i važno je da svi koji trebaju da su uključeni u potporu", kazao je o slučaju ministar i potpredsjednik Vlade Tomo Medved.

Predsjednik Zoran Milanović nije uz ministra Grlića Radmana: "Pitajte ovog gejšu Sergeja Lavrova, on je ministar vanjskih poslova navodno", odgovara Milanović na pitanje novinara. Ali jest uz Vladu - ne može se učiniti više od onog što se poduzima.

"To nije EU, inače nisam primijetio da su se Francuzi ili Nijemci koji sigurno imaju veleposlanstvo dolje, u Lusaki, nema ga svatko, sigurno ga nemaju Danska ili Austrija, ali najveće države imaju. Ja bih očekivao od njih da se prostru kao ćilim za nas, da nam pruže konzularnu pomoć. To su velike sile, kupujemo od njih oružje, Bundestag donosi rezolucije kojima štiti Hrvate u BiH pa onda očekujem brate da daju krv za nas i u Zambiji, ali ništa od toga, dakle, ništa od toga", izjavio je u petak Milanović.

Udruga Marijina farma sve demantira

A kakva je veza ravnatelja sirotišta iz Demokratske Republike Kongo Emmanuela Kabonga i riječke udruge Marijina farma?

Udruga je osnovana prije četiri godine i kako se navodi, cilj je pomoći siromašnima u Lubumbashi. U medijima se tada kao službeni partner spominjao sam Kabongo. Udruga je brisana iz registra prije četiri dana, osnivačica Marija Ivaniš odgovara da, uz druge obveze, nije mogla voditi i udrugu koja je sufinancirala školovanje 46 afričke djece sa 63 tisuće kuna. Sve demantira.

"Udruga nije niti u jednom slučaju posredovala postupku posvajanja djece iz DR Kongo", odgovara Ivaniš. "S ravnateljem sirotišta iz DR Konga, za kojeg se tvrdi da je u bijegu, nisam ni u kakvom kontaktu. Jedino posvojenje u kojem sam sudjelovala je posvojenje moga mlađeg sina i na to sam iznimno ponosna".

Ističe da su pomagali i u Hrvatskoj, a njezin odgovor novinarki Krajinović prenosimo u cijelosti:

"Udruga Marijina farma iz Rijeke u javnosti je imala mnogo širi humanitarni okvir no onaj uz što se vezuje proteklih dana, poput:

1. Osiguranja novčanih sredstava za riječku djecu, korisnike pučke kuhinje, u suradnji sa centrom za socjalnu skrb grada Rijeke.

2. Skupljanja humanitarne pomoći za Petrinju - nabavci lijekova te osiguranju smještaja ljudi pogođenih potresom (tada je sa mnom i sinovima u Rijeci privremeno boravila jedna petrinjska obitelj).

3. Doniranja laptopa i računalne opreme za socijalno ugrožene srednjoškolce grada Rijeke, u suradnji sa centrom za socijalnu skrb grada Rijeke.

4. Prikupljanje humanitarne pomoći za migrante iz Afganistana te građane Ukrajine u više navrata.

Rad Udruge za Afriku vezuje se isključivo za nabavku stočarskih i poljoprivrednih kultura kako bi se tamošnje stanovništvo potaknulo na mikrozapošljavanje i pokušaj stvaranja održive farme kako bi se radom iskorijenjivala glad i siromaštvo u jednoj od najkorumpiranijih i najsiromašnijih država svijeta.

Udruga nije niti u jednom slučaju posredovala postupku posvajanja djece iz DR Kongu.

Udruga je zahvaljujući ljudima dobrog srca sufinancirala školovanje 46 afričke djece sa 63 000 kn u školskoj godini 2019- 2020.

Postupak zatvaranja udruge pokrenuli smo 20.12.2022. u Upravnom odjelu za opću upravu i upravljanje imovinom Primorsko goranske županije, a udruga je brisana iz registra udruga PGŽ - a 22.02.2023. rješenjem istog odjela PGŽ- a.

Sveučilišni sam profesor i koordinator za osobe s invaliditetom, te sa dva sina, nisam više mogla koordinirati obaveze koje su uključivale vođenje udruge.

Sa ravnateljem sirotišta iz DR Konga, za kojeg se tvrdi da je u bijegu, nisam ni u kakvom kontaktu.

Jedino posvojenje u kojem sam sudjelovala je posvojenje moga mlađeg sina i na to sam iznimno ponosna. To je moje najveće životno postignuće, a on najveće blago.

Vjerujem da će se slučaj posvajanja djece iz DR Konga rješiti na dobrobit svih 12 hrvatskih državljana u Zambiji."



I uz ovu temu političke reakcije

"Ne možemo znati jesu li to neke insinuacije ili nisu, ali u svakom slučaju ono što mi očekujemo jest da država napravi sve da stvori zakonski okvir koji će štititi i djecu koja se posvajaju i njihove posvojitelje od eventualnih rizika kojima su izloženi u bilo kojim postupcima međunarodnog posvajanja", kazala je Sandra Benčić, dok Vesna Vučemilović smatra kako sve "u principu ukazuje na jednu novu dimenziju cijele priče koju definitivno treba detaljno istražiti".

"Ovim putem pozivam predsjednika države, premijera, glavnu državnu odvjetnicu da konačno uključe i SOA-u jer po riječima ravnatelja Markića oni još uvijek nisu dobili nalog, on je to izjavio na vašoj televiziji", dodaje Vučemilović.

Nejasna je sudbina Emmanuela Kabonga. Prema neslužbenim informacijama nije bio dostupan kongoanskim vlastima nakon uhićenja Hrvata u Zambiji. MUP nam ne potvrđuje, ali ni ne demantira provjeravaju li odnos riječke udruge s Kabongom. Tek poručuju da USKOK i policija provode izvide, a oni su tajni.

