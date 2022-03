Vlada održava redovnu sjednicu, a na dnevnom redu je niz zakonskih prijedloga, uredbi i odluka kojima je cilj pomoći kućanstvima i ugroženim skupinama stanovništva u podmirenju troškova energije, uslijed naglog rasta cijene energenata.

Vlada će na današnjoj sjednici usvojiti paket mjera najavljenih prije dva i pol tjedna koje se odnose na suzbijanje većeg udara na standard hrvatskih građana.



''Kad je riječ o rastućim cijenama energenata, gotovo više od trećine točaka na sjednici Vlade je usmjereno na tu temu'', kazao je premijer Andrej Plenković predstavljajući ranije danas na zajedničkoj sjednici saborskih odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo te gospodarstvo kandidata za ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivana Paladina.

Prva sjednica Vlade novoga ministra: ''Ivane, dobrodošao''

Paladina je danas i potvrđen u Saboru i sudjeluje i na sjednici Vlade, nakon koje se očekuje i njegova prva izjava otkako je postao nasljednik Darka Horvata kojega je Plenković razriješio na Horvatov osobni zahtjev zbog sumnji u nezakonitu dodjelu potpora malim poduzetnicima.



Plenković je na početku sjednice novom ministru ''zaželio dobrodošlicu i uspjeh: ''Čestitam mu u ime cijele Vlade i želim mu uspjeh u obavljanju ove odgovorne dužnosti, a osobito glede ključnoga pitanja, a to je ubrzanje i dinamiziranje procesa obnove Zagreba i Banovine''.

Podsjetio je i na jučerašnji Međunarodni dan žena poručivši: ''Još jednom čestitam svim ženama ovaj važan dan, a posebno su nam ovih dana u mislima žene u Ukrajini, čija su temeljna prava i sigurnost ugroženi u ovim teškim ratnim okolnostima. Ravnopravnost je temelj - to znači jednake mogućnosti, dostojanstvo i poštovanje. Vlada je usmjerena na zaštitu prava žena i osudu svakog oblika diskriminacije i nasilja. Stvaramo društvo u kojem su muškarci i žene ravnopravni''.

Premijer se osvrnuo i na gospodarske podatke: ''Imali smo važnu monetarnu misiju posljednjih dana. MMF je konstatirao da smo 2021. ostvarili impresivan oporavak od pandemije što potvrđuje Vladin smjer. MMF je potvrdio da je gospodarski rast nadmašio ranija očekivanja. Ovo što govorimo i inače sada je potvrdio i MMF. Potvrdio je također da je gospodarski rast od 10,4 posto značjano nadmašio očekivanja i prognoze i vratili smo se na stanje iz 2019.''

''MMF uočava rizike kao i mi''

''Uočavaju rizike kao i mi, situacija zbog ruske invazije na Ukrajinu, posljedice će vjerojatno osjetiti i na naše gospodarstvo, posebno kratkoročni inflacijski pritisci'', kazao je premijer kazavši da su u MMF-u zadovoljni hrvatskom makroekonomskom politikom.

''Prije tri tjedna objavili smo naš plan koji se odnosio na mjere za ublažavanje rasta cijena energenata, na spriječavanje udara na ekonomski i socijalni standard naših građana. Svi su resori sudjelovali u pripremi paketa vrijednog 4,8 milijardi kuna, a nešto smo ga i povećali uoči pripreme današnje sjednice Vlade. On će sa zakonima koje će donijeti Sabor, posebno izmjene zakona o PDV-u, ali i drugim prijedlozima odluka koji su danas na Vladi, biti u potpunosti na snazi 1. travnja te ćemo tako na izravan način pomoći građanima i gospodarstvu, najugroženijim sugrađanima putem socijalnih transfera, umirovljenicima, poljoprivrednicima i ribarima'' istaknuo je Plenković u uvodnom govoru na početku sjednice Vlade, koje je, što je iznenadilo mnoge s obzirom na tradicionalno kašnjenje, doista počela u najavljeno vrijeme.



''Definirali smo i maksimalne marže za proizvođače i distributere naftnih derivata te smo smanjili trošarine, napravili mehanizam kojim ćemo moći kalibrirati krajnje nepredvidivu situaciju s rastom cijena naftnih derivata. Stoga smatram da je naš paket na tragu, premda to nismo znali do jučer, smjernice koje je predstavila Europska komisija (EK) koje se odnose na cijelu Europsku uniju (EU), a kojim se potvrđuje mogućnost reguliranja cijena u iznimnim okolnostima i utvrđuje kako države članice mogu prerasporediti prihode od visoke dobiti energetskog sektora i trgovanja emisijama potrošačima'', pobrojao je premijer.

''Vjerujem da pokazujemo kako su politike i mjere koje poduzima u potpunosti uključene u ono što se događa globalno i na razini Europe'', istaknuo je Plenković i najavio da će se sutra održati sastanak Europskog vijeća na kojemu će biti nekoliko važnih tema: ''Prva je politička - situacija vezana za Ukrajinu i agresiju Rusije, druga je jačanje obrambenih sposobnosti Unije, treća je smanjivanje energetske ovisnosti u EU i četvrta izgradnja jače i otpornije ekonomske baze u EU''.



"Važni zakoni danas su i novi Zakon o referendumu i Zakon o zviždačima - i ovdje idemo u korak s temama koje se odnose na borbu protiv korupcije. Naravno, na puno bolje reguliranje Zakona o referendumu jer je postojeći okvir prepun nedorečenosti'', zaključio je Plenković.

Počelo cijepljenje proteinskim cjepivom: ''Pandemija nije gotova''

Ministar zdravstva Vili Beroš govoreći o aktualnoj situaciji veznoj uz koronavirus istaknuo je da ''u usporedbi s prošlim tjednom bilježimo minimalno dnevno povećanje od 0,21 posto te se i dalje smanjuje broj hospitaliziranih'': ''Bolničke ustanove i dalje smanjuju kapacitete za COVID pacijente i vraćaju se normalnom funkcioniranju što daje prostor za pružanje sveobuhvatne zdravstvene skrbi. Najmanje jednom dozom cijepljeno je 70,6 posto odraslog stanovništva''.

Danas je počelo i cijepljenje proteinskim cjepivom, a Beroš je upozorio: ''Pandemija nije gotova, ali smanjenje ekstenziteta iste omogućava nam vraćanje uobičajenim zdravstvenim temama odnosno boribi za očuvanje zdravlja nacije, s naglaskom na preventivne aktivnosti''.

''Realno je da će se već idući tjedan ublažiti neke mjere. Stožer civilne zaštite je u kontaktu s ministarstvima turizma i kulture. Na temelju mišljenja epidemiologa Stožer će razmotriti sve prijedloge i ako se nastavi pozitivan trend početkom idućeg tjedna će donijeti nove ublažene mjere koje se odnose na okupljanja i ograničavanje pojedinih gospodarskih djelatnosti'', najavio je prvi čovjek Stožera, potpredsjednik Vlade i ministar unutranjih poslova Davor Božinović.



Vlada s dvije nove uredbe regulira cijenu energenata: Pogledajte koliko će od sutra koštati gorivo

Troškovi rastu jer se ne proizvodi dovoljno, no prodavači zbog dizanja cijena dodatno gube kupce: ''Moramo i mi od nečega živjeti''



Vlada je usvojila Konačni prijedlog izmjenama zakona o porezu na dodanu vrijednost; izmjenila uredbu o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava; uredbu o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad te odluku o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga.

Tu je i odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja umirovljenicima radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata te odluka o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za kućanstva te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh.

Vlada je donijela i zaključak u vezi s ublažavanjem porasta cijene plina i sprječavanja izloženosti građana energetskom siromaštvu, kao i odluku o puštanju na tržište obveznih zaliha nafte i naftnih derivata.

Radi pomoći poljoprivrednicima Vlada je donijela odluku o donošenju programa potpore male vrijednosti za nabavu mineralnog gnojiva te usvojila zaključak o potpori ribarima radi otklanjanje ozbiljnih poremećaja uslijed epidemije koronavirusa.