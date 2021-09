Vlada će u četvrtak održati redovitu sjednicu koja je počela u 12:21 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Na početku sjednice premijer Andrej Plenković je zaželio dobar početak nove školske godine, a osvrnuo se i na turističku sezonu čestitavši svim djelatnicima u turizmu: ''Mislim da možemo biti vrlo zadovoljni iako je maloprije objavljeno da je Hrvatska na karti ECDC-a crvena. Omogućili smo se da odvija bez alarma odvraćali od dolaska u Hrvatsku''.

Nacionalni stožer objavio nove podatke: Dramatičan skok broja novooboljelih u jednoj županiji



''Iza nas je uspješna godina, a kad je riječ o COVID-u i dalje treba voditi računa da smo suočeni s delta sojem koji je agresivniji, najbolji način je da se štitimo cijepljenjem. Smatramo da svi koji su odgađali, neka to učine što prije, cjepiva ima dovoljno, bilo kada se bez formalnosti, čekanja i komplikacija može cijepiti'', istaknuo je Plenković i podsjetio da je važno pridržavati se epidemioloških mjera.



''Apeliramo na sve da se ne opustimo kompletno'', naglasio je i dodao: ''Sada je važno da brojeve hospitalizacije držimo što niže''.



Premijer se osvrnuo i na jučerašnji sastanak s guvernerom HNB-a Borisom Vujčićem i predsjednicima uprava banaka oko prešutnih minusa: ''Utvrdili smo četiri načela važna za rješavanje problema: socijalna osjetljivost, adekvatno informiranje, mali troškovi prelaska i da radimo na tome da efektivna kamatna stopa (EKS) bude takva da bude manja za građane. Prvi korak je da HNB razmotri opcije kako da ponudi rješenje prema bankama da se napravi tranzicija s prešutnog na dopuštenog, a kada vidimo efekte toga spremni smo na daljnje korake da zaštitimo potrošače''.



Idući tjedan kreće popis stanovništva, a Plenković je rekao da je referentan dan 31. kolovoza, po prvi puta se uvodi popisivanje elektroničkim putem da građani to obave sami, a kasnije dolaze popisivači te će kroz par mjeseci Hrvatska imati svoju novu sliku.



Sav apsurd s obnovom vidljiv na ovom primjeru: ''Dan nakon potresa tu je bio Plenković i sve je vidio. Poslije toga ništa. Na prozoru je moj broj, ne zove me nitko''



Uz informacije o aktualnom stanju vezanom za koronavirus te potres, Vlada će na sjednici dati i informaciju u vezi s popisom stanovništva, kućanstava i stanova koji će u Hrvatskoj biti proveden u dvije faze od 13. rujna do 17. listopada.

Na dnevnom redu je i odluka o davanju ovlasti ministru financija za potpisivanje Sporazuma o financiranju između Komisije i Republike Hrvatske u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost te izvještaj o izvršenju Državnog proračuna za prvo polugodište ove godine.



Vlada će odgovoriti i na Interpelaciju o njezinom radu vezanom uz provedbu Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom.