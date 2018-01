Neovlaštene snimke sud može priznati ako je interes kaznenog postupka veći od zaštite prava pojedine osobe. No uglavnom je riječ o težim oblicima kaznenog djela. Kako je zasad poznato, protiv vjeroučitelja svjedočit će samo jedna osoba - no to neće biti dijete.

Vjeroučitelj Krešimir Bagarić, koji je na satu vjeronauka učenicima zagrebačke Osnovne škole Matija Gubec govorio koga treba upucati i objesiti, možda za to neće kazneno odgovarati.

Naime, neovlašteno snimanje smatra se nezakonitim dokazom pa će najvjerojatnije u ovom slučaju ključni biti svjedoci. No, čini se da roditelji ne žele da njihova djeca svjedoče protiv vjeroučitelja.

"Ovo govno, Vesnu Pusić i Stipu Mesića, metak u glavu po kratkom postupku i u prvu septičku jamu bacit", snimljeno je kako govori vjeroučitelj Bagarić. Snimka zbog koje je završio u istražnom zatvoru, na satu vjeronauka snimljena je bez njegova znanja. A samim time riječ je o nezakonitom dokazu.

"Znači da se radi o govoru koji je zapravo nejavan, koji nije namjenjen o javnosti i da se radi neovlašteno, ne postoji nikakvo ovlaštenje prvenstveno suda da bi se takvo snimanje obavilo", kazao je Krešimir Devčić, glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu.

Krešimir Devčić, glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu (Foto: Dnevnik.hr)

Neovlaštene snimke sud može priznati ako je interes kaznenog postupka veći od zaštite prava pojedine osobe. No uglavnom je riječ o težim oblicima kaznenog djela. Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković smatra da se za ovaj slučaj to neće moći primijeniti.

"Imate dva izbora - ili ćete koristiti tu snimku, a mislim da je korištenje te snimke nemoguće u ovoj konkretnoj situaciji, ili će netko kao svjedok posvjedočiti da je doista to vjeroučitelj rekao. Zasad nema podataka da će se dogoditi bilo jedno, bilo drugo", kaže Pavasović Visković.

Jer, kako je zasad poznato, protiv vjeroučitelja svjedočit će samo jedna osoba - no to neće biti dijete. Lana Peto Kujundžić, sutkinja za mladež zagrebačkog Županijskog suda, tvrdi kako bi djeca trebala dobiti priliku da kažu svoje mišljenje. "To nije pravo roditelja da kaže: ja ne želim dovesti dijete, ja ne želim da moje dijete svjedoči, nego je to pravo djeteta", ističe ona.

Poznati slučaj u kojem je sud neovlašteno snimanje uvažio kao dokaz onaj je Željka Sabe. Smatra da je presedanom suda bio diskriminiran. "Sudstvo se sad zaplelo, sada će Željko Sabo biti spominjan, stalno će biti spominjan kao primjer. U mom slučaju se nešto prihvatilo, sad se ne prihvaća. U mom slučaju snimka nije trebala biti prihvaćena, pa bi zakon bio bez problema", kaže on.

U školi u kojoj ga je učenik snimio vjeroučitelj više neće predavati - dobio je izvanredni otkaz. Trenutačno je u istražnom zatvoru, gdje će ukupno provesti 15 dana.

