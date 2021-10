U Zagrebu je uz otpad veliki problem i zastarjela infrastruktura. Prije godinu dana Dnevnik Nove TV izvijestio je o Mjesnom odboru Dankovec koji već gotovo dva desetljeća čeka na vodu. Tada je obećano da će voda stići do početka rujna. Još uvijek je nema čak niti na vidiku.

Prije godinu dana bili su na korak do vode. Zborio je lani početkom rujna direktor Vodoopskrbe i odvodnje Marin Galijot ovako: ''Stanovnici Mjesnog odbora Dankovec koji trenutno nemaju vodu, a ni dosad je nisu imali imat će vodu do sredine sljedeće godine, najkasnije do 1. rujna 2021. godine''.

A 18. listopada 2021. - ''Sve je isto, situacija je nepromijenjena. Još uvijek vode nema'', rekla je reporterki Dnevnika Nove TV Matei Ćorić Melita Budak iz Dankovca.

Zašto je tako pitali smo Grad Zagreb te Vodoopskrbu i odvodnju. Direktor Galijot nije htio stati pred kameru Dnevnika Nove TV. U priopćenju se pravdaju da se radovi nisu zbog njih odužili: ''Postoje i međukoraci ostalih institucija gdje ne možemo utjecati na vremenski period''.

Radovi privremeno obustavljeni

Novi predsjednik Mjesnog odbora Dankovec Ivica Ivanović od Grada je tražio informaciju u kojoj je fazi projekt: ''Mi smo samo dobili povratnu informaciju da su radovi privremeno obustavljeni, ali ne znamo zašto''.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavu nije dao. Iz Vodoopskrbe i odvodnje odgovaraju da su radovi u tijeku. Mještani nam kažu da već mjesecima nije bilo nikog sve do ponedjeljka ujutro, a to povezuju s novinarskim propitivanjem.

''Mislim da je nova vlast zagrizla u preveliko i presmrdljivo go*no da bi se to tako brzo riješilo'', kaže Budak.

Da su se tek nakon upita Dnevnika Nove TV upalili strojevi, potvrđuje i bivši predsjednik Mjesnog odbora Stjepan Budak i dodaje da je pred radnicima još puno posla: ''Samo da dovedu vodu do vodosprema, a gdje je onda još da idu po selima… to neće biti ni u dvije godine gotovo''.

Do daljnjega hidrant im je uz cisternu jedini izvor. Kao da su zapali u dramu iz prošlog stoljeća u kojoj dva lika uzaludno čekaju Godota koji nikako da dođe. Tako više od 100 obitelji već 17 godina u Dankovcu živi u očekivanju vode.

