VIDEO Snažan vjetar na istoku zemlje: Snimka je nevjerojatna

Iz Đakova dolaze snimke o jakom nevremenu.

Đakovo live prenosi snimku snažnog vjetra.

Evo kako je to izgledalo.

Inače, za cijelu zemlju je upaljen meteoalarm koji označava opasno vrijeme. Najopasnije je danas u riječkoj regiji gdje je već od jutra grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra i obilnim pljuskovima.

DHMZ upozorava na moguće bujične poplave i opasnost od boravka na otvorenom uz probleme u prometu.

Jaka kiša praćena grmljavinom i jakim vjetrom očekuje se u većem dijelu zemlje stoga treba biti oprezan prilikom boravka na otvorenom i izbjegavati putovanja.