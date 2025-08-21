Apel iz KBC-a Rijeka zbog nestašice krvi, evo kojih krvnih grupa najviše nedostaje

S Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka upućen je poziv građanima da daruju krv.

Zbog velikog broja prometnih nesreća, turističke sezone kao i osoba u tranzitu, povećana je potrošnja krvnih pripravaka, a zalihe krvi u riječkom KBC-u trenutačno su svedene na minimum.

Nada Vukelić Damijani iz KBC-a Rijeka poručuje: "Pozivam sve zdrave osobe od 18 do 65 godina, da daruju krv, prvenstveno one osobe koje su A pozitivne i A negativne, 0 pozitivne i B negativne, ali i sve ostale."

"Darivanje krvi se može obaviti u Zavodu u novoj bolnici Majka i dijete od 8 do 19 sati danas i sutra od 8 do 15 sati ili na našim terenskim akcijama danas u Puli, i u subotu u Poreču", objasnila je.

