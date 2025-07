Saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja Miro Bulj, prozvao je Vladu, posebno Gordana Jandrokovića za licemjerje. Istaknuo je da je zbog pozdrava "Za dom spremni" ranije izbačen iz Sabora, a da danas Jandroković - glumi domoljuba.

"Kad sam prije dvije godine u Saboru branio pozdrav “Za dom spremni”, Jandroković me izbacio iz sabornice. Zajedno s Pupovcem me tada napadao, a Plenkovićeva Vlada istovremeno je kazneno progonila hrvatske branitelje i HOS-ovce, uvela kazne do 4000 eura za one koji pozdravljaju kako su pozdravljali oni koji su ginuli za Hrvatsku", rekao je Bulj.

"Jandroković se slika na Thompsonovom koncertu. Smješka se u prvim redovima. Glumi domoljuba", nastavio je u objavi i dodao da "valjda misli da narod ima kratko pamćenje".

Bulj se u petak obrušio i na premijera Andreja Plenkovića koji se fotografirao s Thompsonom, optužujući ga za licemjerje jer je "uništio tradiciju i vrijednosti kao što je hrvatska kuna i, najgore, iselio tim politikama hrvatske ljude, a hvali se fotografijom s čovjekom koji poziva na zajedništvo i obiteljske vrijednosti".

"Ne bojim se ja Pupovca, on bar jasno kaže gdje stoji. Ali HDZ-ovci koji mijenjaju boje kao gušteri kameloni, to je ono što najviše truje politiku u Hrvatskoj", zaključio je Bulj.