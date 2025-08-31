VIDEO Novi britanski veleposlanik obišao Zagreb i kupio kravatu, a onda je progovorio...

Krenuo je u obilazak Zagreba s Britanskog trga, provozao se tramvajem, popeo na Gornji grad i kupio kravatu i istaknuo da već mjesecima uči hrvatski.
"Želim obići svaki dio vaše prekrasne zemlje. Želim još bolje naučiti hrvatski. U sljedeće četiri godine moj zadatak i privilegij bit će podizanje odnosa Britanije i Hrvatske na još viši nivo. Razgovarat ću s hrvatskim političarima o temama koje su važne za naše zemlje. Jačat ću veze hrvatskih i britanskih biznisa. Snažno ću podržavati suradnju u znanosti, umjetnosti, tehnologiji i inovacijama", rekao je.
"Kao strastveni nogometni navijač, želim gledati želim gledati pobjede i poraze na terenu s nama. Vidimo se", dodao je.