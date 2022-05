I dok se hrvatsko društvo dijeli na temama poput pobačaja, oko teritorijalnih pretenzija je ujedinjeno. Nažalost, državni vrh nije ujedinjen ni u čemu. Mislav Bago za Dnevnik Nove TV razgovara s bivšim ministrima vanjskih poslova Vesnom Pusić i Mirom Kovačem.

Nekadašnja ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić i bivši šef diplomacije Miro Kovač u utorak su bili gosti Dnevnika Nove TV

Na pitanje Mislava Bage trebaju li Orbanove izjave iznenaditi koga u Hrvatskoj, Pusić je rakla kako nije iznenađena te dodala kako se radi o potpuno neprimjerenoj izjavi.

"Redovna procedura je da treba zvati veleposlanika Mađarske i izvući mu uši“, kazala je Pusić.

"On je očito malo nervozan i pod pritiskom europskih partnera zbog traženog embarga na rusku naftu", rekao je Kovač te dodao kako je mađarski veleposlanik već pozvan na razgovor u Ministarstvo vanjskih poslova. Orbanu je, kako je kazao Kovač, poznavajući povijest Mađara i hrvatsko-mađarske odnose, teško prihvatiti da bude ovisan o Hrvatskoj, a naftovod ide preko Hrvatske. No Orban će, istaknuo je Kovač, morati prihvatiti da prima naftu preko Hrvatske.

Vesna Pusić je podsjetila kako je trenutno suspendirano korištenje europskih fondova za Mađarsku.

"Ono što je sasvim očito je, kao što je on sam rekao da u Mađarskoj ne vlada demokracija, odnosno, kao što kaže vlada neliberalna demokracija – to je otprilike kao drveno željezo: kontrola medija od strane vlasti. Čak nisu mogli podnijeti ni srednjeeuropsko sveučilište koje je jedno od najboljih u ovom dijelu Europe, pa su otišli većinom u Beč", pojasnila je Vesna Pusić te dodala kako Mađarska, pod ovom vlašću, da se pita danas može li se ta zemlja priključiti EU, ne bi nikada kvalificirala za ulazak u Uniju.

Na Bagino pitanje zašto Hrvatska nikada nije sudjelovala u kritikama Mađarske, Miro Kovač je odgovorio kako imamo s Mađarima realno vrlo razvijene gospodarske, političke i kulturne odnose, ali ovo su stvari koje su neprihvatljive.

"Ja očekujem i od predsjednika Vlade da će mu to reći, ili predsjednik Republike kada ga vide – Viktore, nemoj to više raditi smiri se. Da mi sada govorimo o nekom Zemunu, bilo bi to smiješno“, naglasio je Kovač.

To su stvari koje nemaju mjesto u suvremenoj Europi, zaključio je Kovač.

Na pitanje jesu li veleposlanici zemalja koje se spominju zbunjeni time koju vanjsku politiku vodimo – predsjednikovu ili Vladinu, Pusić je odgovorila kako se ipak se svi više oslanjaju na Vladinu politiku, jer je ona ta koja operativno vodi politiku.

"Ali naravno kad su poruke disonantne, kao što u nekim slučajevima kod nas i jesu, onda to zbunjuje“, kazala je Pusić. Vlada govori jedno, a predsjednik drugo.

Na pitanje šteti li predsjednik svojim izjavama, Kovač je rekao da treba sjesti i sve raspraviti.

Mađarski državni tajnik o skandaloznoj Orbanovoj izjavi: "Govorio je o povijesnoj činjenici"

Izjava o "oduzetom moru", nije jedina: Pobrojali smo Orbanove gafove i podsjećanja na Veliku Mađarsku



Vesna Pusić je zaključila kako neke predsjednikove izjave, ostavljaju loš dojam, ali nemaju tako veliki utjecaj da bi se mogle realizirati.

"Prvo, hrvatski predsjednik sigurno nije nadležan za izborni zakon u BiH, drugo, predsjednik po našem Ustavu ne donosi odluku o ratifikaciji sporazuma za ulazak u NATO bilo koje države“, rekla je Pusić te dodala kako ostavljamo dojam kao da pokušavamo riješiti nešto što je ionako po njezinu mišljenju problematično - loš izborni zakon progurati u susjednoj zemlji na ucjenu za desetu temu.

Na pitanje bi li razgovarao s nekim tko ga naziva "Udbašenko", Miro Kovač je kazao kako premijer i predsjednik zbog građana i zemlje moraju sjesti za stol. Pusić je uzvratila kako misli da neće sjesti za stol.

Predsjednik države je praktički zauzeo mjesto opozicije, zaključila je Pusić.

