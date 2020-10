Odvjetnik Veljko Pavasović Visković kaže kako će forenzički dokazi pokazati da 4,5 milijuna kuna pronađeno u kovertama u stanu Gorana Puklina pripadaju njegovom klijentu.

"To je novac mog klijenta i njegove obitelji", rekao je odvjetnik Gorana Puklina, Veljko Pavasović Visković reporterki Dnevnika Nove TV Jelena Rastočić.

Puklin se u aferi Janaf nalazi pod sumnjom da novac pronađen u njegovom stanu nije njegov, već da pripada Draganu Kovačeviću. "Mislim da će forenzički dokazi ubrzo utvrditi činjenicu kome taj novac pripada. Važno je znati da se 95 posto tog novca nalazi u omotnicama na kojima piše koliko se novca nalazi u svakoj pojedinoj omotnici. Ti iznosi pisani su rukom Gorana Puklina i još jednog člana njegove obitelji i također će se utvrditi da je tinta kojom je to pisao stara nekoliko godina. Potpuno je nemoguće da je on predvidio ovu situaciju i pripremio si koverte u kojima će čuvati tuđi novac", rekao je odvjetnik.

Pavasović Visković ističe da je u forenzici poznato da su omotnice i novac podobne da zadrže otiske i DNK tragove. "Na količini od 4,5 milijuna kuna potpuno je isključeno da neće biti tragova Dragana Kovačevića, ako bi taj novac bio njegov. Jedini trag koji će tamo biti pronađen je trag Gorana Puklina, a niti jedna novčanica neće moći biti povezana s Draganom Kovačevićem", kaže odvjetnik.

Supruga se žrtvovala za dobrobit postupka

Kaže da će se utvrđivati je li to legalno stečen novac, ali to nije pitnje kojemu je bilo mjesta unutar ovog kaznenog postupka i s ovakvom sumnjom jer je su posljedice za obitelj njegovog klijenta dramatične. "Ovaj postupak je dokinuo jednu državnoodvjetničku respektabilnu karijeru njegove supruge, a vjerujte mi da će vrijeme pokazati da će je to bilo uzalud", rekao je te dodao kako je Puklinova supruga u neodrživom položaju jer "rad u državnom odvjetništvu pretpostavlja povjerenje javnosti koje u ovom trenutku ne može opstati", kazao je te dodao da je ona sama pokrenula razrješenje. "Ja smatram da ona to nije trebala napraviti. Žrtvovala se za dobrobit ovog postupka", kazao je Pavasović Visković.

Puklinov odvjetnik kaže kako je bilo indicija zbog kojih su ga trebali ispitati, ali daleko od toga da su mogli dokazati ovo što mu se stavlja na teret. Dodatnim vještačenjima trebali su utvrditi je li Kovačevićev novac.

"Možemo mi tvrditi, i oni i ja, što vas volja, ali će dokazi, forenzika, tinta, DNK pokazati ono o čemu ja govorim", zaključio je te dodao kako će za to trebati godine da priznaju svoju grešku.

Podsjetimo, u stanu Gorana Puklina pronađeno je 2.593.800 kuna, 247.200 eura i 20.000 švicarskih franaka, USKOK ga sumnjiči da je taj novac sakrio Draganu Kovačeviću.

Ukupan broj osumnjičenih u aferi Janaf tako se popeo na 14 osoba koje Uskok tereti za niz koruptivnih nedjela od trgovanja utjecajem i davanja mita do nezakonitog pogodovanja i zlouporaba položaja i ovlasti.