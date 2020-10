Od 12 uhićenih u velikoj akciji Janaf, troje njih izašlo je iz Remetinca. Oni koji su priznali kazneno djelo u zamjenu za slobodu mogli bi biti teret i za druge osumnjičene. USKOK je danas proširio istragu.

Iza zidova zatvora u Remetincu, smijenjeni šef Janafa i danas je brusio taktiku obrane.

"Radna atmosfera, kad dođem tamo onda je radna atmosfera", rekao je Ivo Farčić, odvjetnik Dragana Kovačevića. Pitanje je i kako će se postaviti prema tvrdnjama USKOK-a da je Kovačević primio dva milijuna kuna mita od Kreše Peteka u svom Klubu dok su slavili Martinje.

"On je tamo bio, pa nije bio, pa je opet dolazio, dakle, to se proteglo na više sati u kojem on u svakom trenutku nije bio", kaže Farčić te dodaje da se njegov klijent vjerojatno sreo s Petekom.

"Ali on je meni opisivao, on se sjeća općenito u životu tri susreta s Petekom, a ja se nadam da ćemo se prisjetiti situacije kad vidimo sadržaj mjera", dodao je.

Bili su to, kaže Farčić, neformalni susreti s Petekom. Problem obrane vidi u izjavama političara.

"Svakodnevno imamo u medijima svađu između predsjednika i premijera plus još teorije o tome da li je novac preuzeo suprug bivše predsjednice", kaže Farčić.

Jakov Kitarović potvrdio je nedavno da je bio u Kovačevićevu klubu i da nije vidio ništa sumnjivo. Danas na Konferenciji o sigurnosti u Opatiji tek je kratko rekao: "Ne bih davao nikakve izjave!"

U Klub je sa Zoranom Milanovićem dolazio i šef vojske Robert Hranj.

"Je li neprimjereno da načelnik Glavnog Stožera uopće bude na tako jednom mjestu? Dobro, ne bih to komentirao, o tome smo se već očitovali kroz priopćenje, ne mogu komentirati događaje na kojima je bio i vrhovni zapovjednik, znači ja sam vam rekao da sam bio na njegov poziv, hvala", rekao je Hranj.

A Veljko Miljević posjetio je Krešu Peteka. Razgovarali su i o troje suosumnjičenih koji su nakon dodatnog ispitivanja pušteni iz Remetinca.

"Prema onome što je u transkriptima tih posebnih dokaznih radnji tu vi nemate nekih neposrednih kontakata između mog branjenika i ne znam koga od ovih, prema tome, meni se tu situacija naročito ne mijenja", kaže Miljević na pitanje jesu li teretili Peteka.

Na slobodi su direktor velikogoričke Vodoopskrbe Tomislav Jelisavec, koji je i smijenjen s funkcije i njegova suradnica Katarina Gašparac. Sumnja se da su s Draženom Barišićem pogodovali Peteku. "Koliko sam vidio u njegovoj obrani on je priznao kazneno djelo, u određenoj mjeri je teretio g. Barišića ali ne na način za koji mislim da će nam biti nepremostiv problem u daljnjem tijeku postupka", kazao je Barišićev odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

Iz Remetinca je izašao i Zvonko Maras, osumnjičen da je posredovao između Peteka i gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića.

"Ako je pušten postoji šansa da je priznao ono za što ga se tereti. Gospodin Grgić i dalje ostaje kod stava da nije kriv, ja samo moram napomenuti jednu procesnu mogućnost da u svojoj obrani okrivljenik može iznositi i ono što nije istina ako smatra da to koristi probicima njegove obrane", rekao je Zoran Matić, odvjetnik Vinka Grgića.

Odvjetnike ne bi iznenadilo da još neki od uhićenih u zamjenu za slobodu priznaju kazneno djelo. Čeka se i što će o žalbama na istražni zatvor odlučiti sud.

Uskok proširio istragu protiv Kovačevića i još jedne osobe koja mu je sakrila novac

Ukupan broj osumnjičenih u ovoj istrazi time se popeo na 14.

Uskok je, ne navodeći identitete, u četvrtak izvijestio da je "donio rješenje o proširenju istrage protiv dvojice okrivljenika "zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela pranja novca i poticanja na pranje novca".

Uskok sumnja da je Kovačević u razdoblju od 16. do 29. rujna 2020. nakon što je saznao da se priprema njegovo uhićenje te pretraga nekretnina odnosno pokretnina kojima se koristi, "u cilju da onemogući pronalazak i oduzimanje gotovine koju je pribavio počinjenjem kaznenog djela" od 14-okrivljenog zatražio da primi i sakrije 2.593.800 kuna, 247.200 eura i 20.000 švicarskih franaka.

Novi osumnjičenik na to je pristao "iako je znao da ta gotovina potječe od kaznenog djela" i navedeni novac sakrio u svom stanu.

Uskok je ranije u aferi Janaf pokrenuo istragu protiv ukupno 13 osoba koje tereti za trgovanje utjecajem, davanje mita, nezakonito pogodovanje zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganja u tim nedjelima.

Uz glavne aktere te korupcijske afere - vlasnika Elektroprometa Petek Kreše Peteka, direktora Janafa Dragana Kovačevića, gradonačelnika Velike Gorice Dražena Barišića i gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića pod istragom su i Tomislav Jelisavec, Katarina Gašparac, Zvonko Maras, Mirjana Prodan, Vlado Zorić, Damir Vrbanc, Vatroslav Sablić, Iva Šuler i Ljubomir Perušić.

Uskok jedino za Ivu Šuler nije tražio određivanje istražnog zatvora, iz kojega su, nakon priznanja nedjela, pušteni Jelisavec, Gašparac i Maras. Iz izvora bliskih istrazi doznaje se da je na priznanje krivnje spremno još petero osumnjičenika.