U akcijama policije i USKOK-a na području Grada Zagreba i Koprivničko-križevačke županije pao je veći broj prevaranata. Prema dosada dostupnim informacijama, uhićeno je više desetaka osoba koje su, lažno se predstavljajući kao policijski ili službenici banaka, od osoba starije životne dobi na prevaru uzimale veće novčane iznose.

Prevaranti koji su harali na području Grada Zagreba i Koprivničko-križevačke županije uspjeli su nabaviti gotovo identične policijske značke i policijske uniforme. Uz to, neku su koristili i lažne iskaznice banaka.

Istražitelji još uvijek zbrajaju koliko su novca ukrali. "Trenutačna brojka veća je od milijun kuna", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić, koji je razgovarao s Velimirom Tišmom iz službe prevencije PU zagrebačke o prevarantima koji se lažno predstavljaju.

Velimir Tišma (Foto: DNEVNIK.hr)

Tišma je istaknuo na koje načine građani mogu prepoznati prevarante. "Kad policijski službenici primjenjuju ovlasti, ako su u civilnoj odjeći, moraju se predstaviti sa službenom značkom i iskaznicom na zahtjev građana", rekao je Tišma.

Prevaranti, dodaje, najčešće koriste civilnu odjeću, predstavljajući se kao pripadnici krim-policije. "Imaju i lažne službene iskaznice. Jako se brzo predstavljaju, da građanin ne može vidjeti fotografiju i iskaznicu. Najčešća pogreška je kada puste nepoznatu osobu u svoj dom. Tako mogu odglumiti da im je slabo i izvršiti krađu", upozorava Tišma.

S promjenom valute iz kune u eure moglo bi doći do novih problema, strahuje Tišma. "Predviđamo da će se, kada se od 1. 1. uvede euro, pojaviti scenarij gdje će žrtvama nuditi zamjenu u domovima. Savjetujemo građane da to nikako ne rade, već da to rade u institucijama i prema uputama", zaključio je Tišma.

