Kaos i na istoku Hrvatske: "Ulagalo se godinama, a u 15 minuta se sve urušilo"

Plastenik do plastenika srušeni poput kule od karata. Snažan vjetar uništio je i novu hladnjaču.

"Ja mislim da su štete preko dva milijuna, sigurno, možda i više", rekao je Mirko Bošković.

Ovaj poznati povrtlar iz Cerne neće imati ni papriku ni rajčicu.

"To je došla neka ljubičasta boja, kao frontalno došlo, to ja nisam u životu vidio", poručio je Bošković.

U plasteniku je bio sa suprugom i maloljetnim sinom. Za dlaku su izbjegli tragediju.

"Jednostavno se počeo puhat kao balon i kažem, bježimo odavde, ovo nije dobro. I onda me bacilo jedno 200, 300 metara odavde", objasnio je Bošković.

Slično su prošli i povrtlari u Županji i Bošnjacima.

"Imam ukupno 12 plastenika, osam je skroz na podu, a četiri su isto jako loše prošla tako da šteta je sto posto", izjavio je Petar Antunović.

U okolici razbacane bale sijena. Vjetar u Gradištu dosezao je 180 kilometara na sat.

"Ovdje nam je silos hrane i žitarice i skladište strojeva i evo krovova nema nigdje gdje su svinje, sve limovi, gdje su po dvorištu, također preko kod susjeda, sve je bez krova". istaknuo je Stjepo Mijić.

Na državnoj cesti kod Vinkovaca vojska je do poslijepodneva čistila razbacana stabla. Stradala je hrastova šuma. Po cesti leže i teretna vozila. Jedno od njih doslovce je poklopilo osobni automobil. Vozač je prošao s lakšim ozljedama, donosi reporterka Dnevnika Nove TV, Marina Bešić Đukarić.

"Užas, to nikad nisam doživjela, to što je jučer bilo", rekla je Kata.

U Rokovcima slomljen križ na tornju crkve, u Retkovcima crkva bez tornja.

"Ono u što se ulagalo godinama se u 15 minuta sve se urušilo, ali u tome svemu zasigurno najvažnije je što je ljudski život sačuvan", napomenuo je Ivan Begović, župnik.

Nevrijeme nije poštedjelo ni Brodsko-posavsku županiju. Po Slavonskom Brodu razbacani su krovovi. U Osječko-baranjskoj županiji krov nad glavom izgubili su bikovi.

"Stajao sam tu u hodniku kad je digao vjetar cijeli krov odjednom, ne lim po lim, već sve odjednom", istaknuo je Tomislav Asić. "Trenutno su u fazi procjene štete i nadam se sutra zahtjevima prema županu da proglasi prirodnu nepogodu za ovo područje", dodao je Mato Lukić, načelnik Stožera civilne zaštite Osječko-baranjeske županije.

Cijele ulice u Slavoniji pretvorene su u gradilište, sanira se šteta, čiste razbacane ograde i crijepovi.

"To je bilo stravično", izjavio je Asić.

Neka naselja još su bez struje i interneta.

"Svi rade nešto i nadam se da će nam barem struja do mraka doći", poručio je Mijić.

Nevrijeme je ovo kakvo Slavonija ne pamti.

Uživo iz Slavonije, gdje su stradale farme muznih krava javila se reporterka Dnevnika Nove TV, Marina Bešić Đukarić.

"Počela je utrka s vremenom na farmi u Starim Mikanovcima gdje je otprilike stotinjak krava. Ova farma u potpunosti je ostala bez krova. To je veliki problem, ne samo u financijskom smislu, nego i zbog toga što su sve ove krave sad izložene i mogućem novom nevremenu, kišama, nedaj Bože tuči, ali i visokim temperaturama. Sve to može dovesti do novih gubitaka", izvijestila je reporterka.

"Vidite kakvo nas je vrijeme sinoć zahvatilo, u pola sedam po završetku mužnje došlo je nevrijeme od Zagreba i ovaj krov je skinut. Nevrijeme je bilo toliko snažno da je lim letio do 200 metara po baščama i po drugim njivama. Tako da je sve uništeno i ovi prateći objekti i sjenici i hale i ovaj objekt kao farma", objasnio je Ivan Kostić, proizvođač mlijeka i dodao da će i gornji dio sjena propasti, no da se ipak nada da će u sljedećih pet-šest dana uspjeti pokriti krov u velikoj utrci s vremenom.

"Već smo prikupili neke ponude i gledamo proizvođače materijala, pogotovo krovnog materijala, lima i građe. Ja vjerujem da ćemo mi početi možda u ponedjeljak, ako ne i u subotu", istaknuo je Kostić.

"Ova investicija će nas po koštati oko 100.000 eura. Nije malen novac, prebrodili smo one krize kad je bila cijena mlijeka mala, prebrodili smo krizu alfatoksina, rat u Ukrajini i poskupljenje hrane… Ja se nadam da ćemo uz Božju pomoć i ovo uspjeti sanirati", zaključio je Kostić.

