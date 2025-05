Velika promjena u bankama: Određene usluge postaju besplatne

Cilj Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu jest građanima osigurati besplatan račun za redovna primanja.



Paket besplatnih usluga za koje banke potrošaču neće smjeti naplaćivati naknadu uključuje otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, korištenje internetskog ili mobilnog bankarstva, uplatu i podizanje gotovine na šalterima ili bankomatima, primanje novčanih uplata u eurima iz Hrvatske i inozemstva, izdavanje i korištenje debitne kartice te plaćanje karticom u trgovinama.

Ove usluge mogu biti besplatne na dva načina - otvaranjem osnovnog računa ili ugovaranjem paketa besplatnih usluga za račun na koji građani primaju plaću, mirovinu, stipendiju ili druga redovita primanja.

Besplatnim paketom građanima će biti omogućen i neograničen broj besplatnih podizanja sredstava na bankomatu svoje banke, a uz to i dva dodatna podizanja sredstava na bankomatu bilo koje druge banke čiji nisu klijent.



No, kada je riječ o potonjoj odredbi, postoji i prijelazni rok, do 1. siječnja 2027. godine, do kada banke imaju vremena uspostaviti nacionalnu bankomatsku mrežu, pa ako je ne uspostave od tada će morati omogućiti svakom potrošaču koji nije njihov klijent da bez naknade dva puta u mjesecu podigne gotov novac sa svog računa.



Poseban naglasak stavlja se na umirovljenike i ranjive skupine kojima će biti omogućeno da u okviru paketa besplatnih usluga podižu gotovinu bez naknade i na šalterima i na bankomatima. Također, potrošačima koji pripadaju osjetljivoj skupini neće se naplaćivati naknada za 10 nacionalnih i/ili prekograničnih platnih transakcija mjesečno u službenoj valuti Hrvatske.

Osnovni račun

Iako u Hrvatskoj već postoji mogućnost otvaranja osnovnog računa bez naknada, građani je ne koriste jer za nju baš i ne znaju.

Osnovni račun ne razlikuje se previše od tekućeg računa, a za osjetljive skupine riječ je o usluzi koja već jest ili gotovo besplatna ili uz simboličnu svotu.

Međutim, na osnovnom računu nije dozvoljeno prekoračenje, odnosno minus, a prilikom otvaranja takvog računa banka će sama odrediti hoće li klijentu ponuditi internetsko ili mobilno bankarstvo. No, ne smiju mu uvjetovati otvaranje i korištenje osnovnog računa ugovaranjem dodatnih usluga - onih koje ne spadaju u popis besplatnih.

Treba reći i da se radi samo eurskom računu pa ako želite na njega polagati strane valute, to nećete moći, a uz njega, između ostalog, ne ide ni kreditna kartica.

Paket besplatnih usluga

Izmijenjenim zakonom, koji je trenutačno u prvom čitanju u Saboru, usluge će postati besplatne, a moći će se koristiti u okviru već postojećeg tekućeg računa, odnosno računa na koji stižu redoviti prihodi.

Sve ostale usluge banke su dužne naplaćivati u iznosima u kojima ih naplaćuju prilikom redovitih ugovaranja otvaranja računa. Ista odredba vrijedi za ugovaranje dopuštenog prekoračenja, pri čemu efektivna kamatna stopa ne smije biti veća od uobičajene koju banka propisuje.

Banke su dužne klijentima koji već imaju otvoren tekući račun omogućiti korištenje paketa besplatnih usluga u roku od 10 dana od zaprimanja zahtjeva te bez promjene broja računa, odnosno IBAN-a. U istom roku mogu i odbiti zahtjev za korištenjem paketa besplatnih usluga ako se pokaže da takav paket na području Hrvatske klijenti već koriste.

Također, banke imaju pravo ponovno naplaćivati naknade za ranije navedene usluge ako u razdoblju od tri uzastopna mjeseca klijenti nisu primali redovita primanja, a o tome ih moraju obavijestiti 15 dana ranije.