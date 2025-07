Velika Gorica dobiva dnevnu bolnicu

U Velikoj Gorici planira se izgradnja dnevne bolnice koja će Velikogoričanima i stanovnicima okolnih općina omogućiti dostupniju zdravstvenu skrb bez potrebe da po svaki pregled, dijagnostičku obradu ili manju intervenciju putuju u Zagreb.

Planirana izgradnja Vladin je strateški projekt, a koncept dnevne bolnice podrazumijeva efikasnu obradu u jednom danu. To znači da će osobe koje trebaju primjerice ultrazvuk, kolonoskopiju, dermatološki pregled, manji kirurški zahvat ili terapiju, moći sve to obaviti bez noćenja, u suvremeno opremljenom prostoru u svom gradu.

Takav model liječenja postao je standard u Europi jer omogućuje veći protok pacijenata, manje liste čekanja i bolje korištenje resursa, priopćeno je iz Ureda gradonačelnika Velike Gorice.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić i gradonačelnik Krešimir Ačkar obišli su du utorak lokaciju buduće dnevne bolnice na parceli uz Aveniju pape Ivana Pavla II. Riječ je o prostoru veličine gotovo 50 tisuća četvornih metara.

Izgradnja bolnice ući će u prostorne planove, a projekt bi do kraja godine trebao imati i formalnu pripremu za početak konkretne realizacije. Istovremeno, Ministarstvo zdravstva pokreće izradu idejnog projekta, čime se ulazi u fazu operativne razrade.

Gradonačelnik Ačkar posebno je naglasio da su istraživanja javnoga mnijenja pokazala kako je dostupnost zdravstvenih usluga jedan od prioriteta. U Velikoj Gorici živi gotovo 76 tisuća ljudi, a svaki dan brojni od njih – zajedno s pacijentima iz Pokupskog, Kravarskog, Orla, Lekenika i drugih općina – kreću prema zagrebačkim bolnicama jer im osnovna zdravstvena usluga nije dostupna u mjestu stanovanja.

Ministrica Hrstić istaknula je da će dnevna bolnica omogućiti širok spektar usluga koje do sada nisu bile dostupne u tom dijelu županije – od specijalističkih pregleda i manjih operativnih zahvata do dijagnostike koja ne zahtijeva ležanje u bolnici. Sve će to, rekla je, olakšati građanima svakodnevicu, ali i rasteretiti preopterećeni zdravstveni sustav u Zagrebu. To je, dodala je, i konkretan primjer kako se decentralizacija zdravstvene skrbi provodi u praksi.

Osnovana je i zajednička radna skupina stručnjaka iz Ministarstva i Grada koja će definirati sve faze projekta: vremenski okvir, financijski plan i konkretne medicinske djelatnosti. Namjera je da se već u idućim mjesecima precizno definira sadržaj nove ustanove, kako bi građani znali što mogu očekivati.

Tijekom obilaska, delegacija je posjetila i Dom zdravlja Velika Gorica te službu hitne medicinske pomoći, kako bi se sagledale trenutačne mogućnosti sustava. Ovi postojeći kapaciteti već sada rade na granici opterećenja, a dolazak nove ustanove trebao bi im omogućiti lakši rad i usmjeravanje prema primarnoj zdravstvenoj zaštiti.