Veleposlanik o ubojstvu Jean-Michela: "Istražitelji i francuska policija bili su u Hrvatskoj"

Francuski veleposlanik Fabien Fieschi izjavio je u četvrtak da je francuska sutkinja zatražila suradnju s Hrvatskom i Srbijom u vezi istrage ubojstva Jean-Michela Nicoliera, pri čemu je suradnja s hrvatskim institucijama bila izvrsna, a suradnju sa Srbijom nije komentirao.

Nakon pokopa Nicoliera, francuskog dragovoljca ubijenog na Ovčari 1991. godine, novinari su upitali Fieschija što Francuska može učiniti da bi procesuirala ratni zločin protiv Nicoliera u odnosu na ono što je Hrvatska već učinila.

"Mogu vam reći da je obitelj Jean-Michela Nicoliera još prije nekoliko godina pokrenula postupak u Francuskoj. Imenovana je neovisna sutkinja koja je već uputila nekoliko zahtjeva za suradnju, i Hrvatskoj i pravosuđu u Srbiji", rekao je veleposlanik.

Što se tiče potrage za tijelom i posmrtnim ostacima, s francuske je strane to trajalo sve do nedavno, dodao je.

"Istražitelji i pripadnici francuske policije bili su u Hrvatskoj u rujnu te su ponovno došli nakon što je tijelo pronađeno i identificirano kako bi surađivali s hrvatskim pravosuđem i prikupili sve dokaze koje je hrvatsko pravosuđe pronašlo. ​​Sada će te dokaze odnijeti u Francusku", kaže Fieschi.

Istaknuo je da su Francuzi bili u Hrvatskoj ovoga tjedna tako da je izravno od njih dobio informaciju da je suradnja s hrvatskim pravosuđem i administracijom bila izvrsna.

"Sve je bilo podijeljeno, a sada će sve dokaze predati sutkinji u Francuskoj. Ali, ona je neovisna pa vam ne mogu reći što će odlučiti i kako će dalje postupiti", naveo je.

Upitan misli li da bi se mogla osigurati suradnja sa Srbijom, koje do sada nije bilo, Fieschi je ponovio da je sutkinja već podnijela nekoliko zahtjeva za suradnju sa srpskim vlastima.

"Ne mogu vam reći što će biti sljedeći korak. Neovisna je, ona će odlučiti", rekao je.

Francuski veleposlanik također je rekao kako je danas dan tuge, ali i mira i utjehe za Nicolierovu obitelj.

"Jean-Michel Nicolier napokon će imati dostojanstven pokop u gradu u kojem je odlučio ostati do kraja i među ostalim braniteljima, a njegova obitelj napokon će imati mjesto za tugovanje. Jean-Michel Nicolier odabrao je boriti se za Hrvatsku, ali bio je Francuz, a Francuska ne zaboravlja svoju djecu", poručio je.

Fieschi se također zahvalio hrvatskim vlastima što su pronašle i identificirale njegove posmrtne ostatke te danas organizirale dostojanstven sprovod.