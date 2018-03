Malo po malo ipak nas napušta ovaj val velike hladnoće, no treba naglasiti kako će vrijeme idućih dana ipak biti i dosta promjenjivo. To nekako i ide s proljećem koje nam je sve bliže. U idućem razdoblju tako može se očekivati i toplijih i nešto hladnijih dana, a s obzirom da će i u idućem tjednu biti slabih oborina, još uvijek treba pripaziti i na mogućnost poledice.

Idućih dana nad Sredozemlje će pritjecati topliji zrak s Atlantika pa očekujemo dosta brzih izmjena sunčanih i onih oblačnijih kišovitih razdoblja.



U prvoj polovici novog tjedna na kontinentu će opet prevladavati oblačno, povremeno s oborinama. One će biti češće u ponedjeljak poslijepodne te tijekom utorka. Obzirom da će i dalje biti mogućnosti za kišu koja se ledi u dodiru s hladnim predmetima, budite na oprezu. Posebno u ponedjeljak navečer te u noći na utorak. Od srijede osjetno toplije.



Na Jadranu idućih dana promjenjivo, uz sunčana razdoblja, ali povremeno i kišu koja u Dalmaciji u utorak i srijedu uz jako jugo lokalno može biti i obilnija.



Dakle, idućih nekoliko dana još uvijek valja pripaziti na moguću poledicu. Posebno u noćnim i jutarnjim satima.



No, do kraja tjedna, preciznije idućeg vikenda, temperature bi, prema sadašnjim podacima DHMZ-a, mogle biti prave proljetne, ponegdje i do 18 stupnjeva.