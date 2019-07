Policija se oglasila o požaru koji je sinoć planuo u konobi na splitskim Narodnom trgu. Očevid je gotov.

"Utvrđeno da je uslijed istjecanja plina došlo do eksplozije, a zatim i požara, međutim potrebno je provesti dodatna vještačenja kako bi se utvrdio uzrok zbog kojeg je došlo do takve situacije, odnosno istjecanja plina, a posljedično i do eksplozije i požara", rekli su u PU Splitsko-dalmatinskoj.

Kažu da je nastala je velika materijalna šteta, čiji točan iznos će biti poznat naknadno.

Vatrogasci su cijelo jutro čistili trg nakon požara koji je bukno sinoć iza 21 sat. Čak 30 vatrogasaca gasilo ga je do ranih jutarnjih sati. Vlasnik konobe u kojoj je buknulo danas nije bio raspoložen za razgovor.

Nešto inventara s terase je spašeno, no u unutrašnjosti lokala vidi se da je sve spaljeno i uništeno, piše Dalmatinski portal.

Koliko je situacija bila opasna govori i činjenica da je jutros pred restoranom bilo osam nagorenih plinskih boca.