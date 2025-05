Bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Uz jači razvoj oblaka mjestimice malo kiše ili pljusak s grmljavinom, uglavnom poslijepodne u Dalmaciji, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, poslijepodne u Dalmaciji prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka od 16 do 19, na Jadranu od 20 do 24 stupnjeva Celzijusovih.

Temperature zraka

Temperatura zraka Foto: DHMZ