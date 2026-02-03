Užas na Rabu: Čekićem napao dvojicu, završili u bolnici

Policijski službenici Policijske postaje Rab proveli su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela ubojstva u pokušaju i teške tjelesne ozljede u pokušaju.

Policija sumnja da je osumnjičeni navedena kaznena djela počinio u nedjelju na području otoka Raba na štetu dvojice hrvatskih državljana. Prema dosad utvrđenim informacijama, 52-godišnjeg muškarca napao je udarcem čekićem u predjelu glave.

Tijekom incidenta ozlijeđen je i 48-godišnji muškarac, koji je osumnjičenom prišao u namjeri da spriječi daljnji napad na 52-godišnjaka. Na njegovu štetu osumnjičeni je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju.

Obojici ozlijeđenih pružena je liječnička pomoć u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, dok je osumnjičenom medicinska pomoć pružena na mjestu događaja.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a prijava je dostavljena mjerodavnom državnom odvjetništvu.